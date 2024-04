Będzie gorąco! I to nie za sprawą wysokich temperatur, a tańca Roksany Węgiel i Michała Kassina. Do sieci właśnie trafiło nagranie z treningu piosenkarki, a na nim... wywijająca Roxie w mini! Co zatańczy w przyszłą niedzielę? Znamy odpowiedź!

Roksana Węgiel tym nagraniem zdradziła wszystko

Poprzedni odcinek "Tańca z Gwiazdami" zakończył się dla Roksany Węgiel i Michała Kassina wspaniale. Para otrzymała owacje na stojąco oraz najwyższe noty jury, co uplasowało ich na górze rankingu tego wieczoru. Iwona Pavlović była zachwycona wykonaniem Roxie, co pokazała, kłaniając się w pas, okazując tym samym szacunek dla jej pracy. Takiej odsłony fani młodej artystki nie znali, ponieważ pokazała się w rockowym wydaniu tańca współczesnego, co było nowością dla tego stylu tanecznego. Teraz przyszedł czas na coś zupełnie innego, a wyzwanie jest podwójne! Dlaczego?

W tym tygodniu wszystkie pary "Tańca z Gwiazdami" muszą zmierzyć się z jeszcze bardziej wyczerpującymi treningami, ponieważ w najbliższą niedzielę zaprezentują po dwa tańce. Mają dokładnie tyle samo czasu, ale figur do nauczenia będzie znacznie więcej. Roksana Węgiel nie próżnuje i już rozpoczęła treningi do zbliżającego się odcinka tanecznego formatu i pochwaliła się pierwszymi efektami swojej pracy z Michałem Kassinem nad choreografią... samby! Fani na pewno będą zachwyceni, ponieważ ten taniec charakteryzuje się dużą sprawnością oraz wymaga wybitnej pracy bioder. Roksana Węgiel na tę okoliczność wybrała krótką mini z frędzelkami, aby nadać jeszcze większej dynamiki swoich ruchów.

Szykujemy kolejny taniec... co to takiego? - zapytała fanów Roksana.

Roksana Węgiel od początku trwania obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest faworytką do wygrania "Kryształowej Kuli", jednak w ostatnim czasie fani spekulują, że w finale może również pojawić się aktor Krzysztof Szczepaniak, który w ostatnim odcinku zatańczył wzruszający taniec współczesny i zdobył 40. punktów - dokładnie tyle samo, co Roksana Węgiel. Internauci są również pewni, że do grona finalistów może dołączyć Anita Sokołowska lub Maffashion.

A wy komu kibicujecie w programie "Taniec z Gwiazdami"?

