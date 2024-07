Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest zakochana. Fanom jednak nie wystarczy fakt, że zdradziła, że jest w związku od września. Na podstawie publikowanych przez nią zdjęć z chłopakiem, znaleźli jej rzekomego kandydata. Nie mają wątpliwości, że to 26-letni songwritter, który ma synka. Mężczyzna skomentował zamieszanie, które ma miejsce w sieci. Na jakiej podstawie fani są pewni, że to on?

Reklama

Kim jest nowy chłopak Roksany Węgiel? Ma 26 lat i dziecko?

Roksana Węgiel lada chwila skończy 18 lat. Młodej wokalistce układa się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Przeżywa również swoje pierwsze miłości. Roksana Węgiel spędzała sylwestra z nowym chłopakiem i przyznała: "Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa". Nowy Rok świętowała wspólnym zdjęciem, na którym pozuje z ukochanym. Roksana Węgiel nie zdradziła, jednak kim jest jej nowy chłopak, natomiast jej fani mają już swoją teorię. Według spostrzegawczych obserwatorów nastolatki, nowym chłopakiem Roksany Węgiel jest Kevin Mglej, a mieli zorientować się po... butach. Dlaczego? Ponieważ w Wigilię nastolatka pokazała pierwsze wspólne zdjęcie, jednak wykadrowane w ten sposób, by nie było widać kto konkretnie na nim stoi. Chłopak Roksany Węgiel miał jednak charakterystyczne obuwie, które niemalże natychmiastowo rozpoznali.

Zobacz także: Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciem w zjawiskowej sukience, a wszyscy patrzą na jej stopy!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej znają się nie od dziś. Mężczyzna jest wziętym songwritterem, który współpracuje z wieloma gwiazdami, oprócz Roksany także m. in. z Mariną, Julią Żugaj czy Viki Gabor. Kolejnymi dowodami na to, że to chodzi o niego mają być komentarze, które zamieszczają wzajemnie na swoich profilach. Pod ostatnim zdjęciem Roksany Węgiel w lateksowej sukience, Kevin napisał:

To niesamowite, że tak biała dusza tak dobrze wygląda w czarnych sukienkach❤️‍????

Uwagę fanów zwróciło również noworoczne zdjęcie mężczyzny, które Roksana Węgiel skomentowała słowami: "Piękna fotografia", na co odpisał: "Dobry fotograf się trafił". Fani zakładając, że to właśnie on jest wybrankiem 17-latki, wiedzą, że spędzali ten czas razem. Jednak czy każdy jeden komentarz może być dowodem? Fani teraz na wszystko będą patrzeć podejrzliwie.

Zobacz także

Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała chłopaka. Mówi o nim "mąż"

Roksana Węgiel potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana, chcąc przerwać spekulacje na temat swojego miłosnego życia. Po tym, jak fani zaczęli domyślać się, że to może być 26-letni Kevin Mglej, zaczęli pisać:

- On ma 26 lat a Roksana 17;

- On ma dziecko;

- Ale on ma żonę i dziecko .

Kevin Mglej postanowił zareagować na to, co dzieje się w sieci na jego temat, jak twierdzi, "z bliżej niezrozumiałego powodu" i opublikował obszerny wpis, w którym wyjaśnił kilka kwestii. Potwierdził, że ma 26 lat oraz synka. Zdementował jednak, że miał żonę, ponieważ "żadna sobie nie zasłużyła". Nie odniósł się jednak do plotek na temat związku z Roksaną Węgiel.

Z bliżej niezrozumiałego powodu jestem dzisiaj tagowany w milionie rzeczy, co osobiście mnie bardzo bawi (...)

1. Mam 26 lat (...)

2. Nie mam i nie miałem żony - żadna sobie nie zasłużyła xd

3. Mam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie.

4. Nie jestem producentem muzycznym tylko songwritterem (...) - napisał na Instastories.

Pokreślił również, że ma 4 firmy i nie obchodzą go rozsiewane na jego temat plotki.

Reklama

Zapytaliśmy o komentarz Roksanę Węgiel, ale na ten moment nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Być może chce, by fakt, że potwierdziła że jest szczęśliwie zakochana, wystarczył jej fanom i nie drążyli tego dalej.

Instagram/@roxie_wegiel

Instagram @kevinmglej

Instagram @roxie_wegiel