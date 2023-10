Roksana Węgiel w tym roku nie występowała na scenie podczas telewizyjnych imprez sylwestrowych. Podczas gdy Viki Gabor śpiewała w TVP, a Sara James dawała czasu na scenie u boku Black Eyed Peas, pierwsza zwyciężczyni "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior" spędzała czas w rodzinnym gronie. Tuż po północy opublikowała zdjęcie z nowym chłopakiem i sprostowała kilka plotek na temat nowego związku. To nie jest ten sam chłopak, z którym publikowała zdjęcia w wakacje. Kiedy się poznali?

Zdradziła jego personalia, a przy okazji wbiła szpilę byłemu?

Za nami sylwestrowe koncerty, na których swoje talenty prezentowały też nastoletnie gwiazdy. Sara James wystąpiła z Black Eyed Peas, z którymi miała już szansę wystąpić podczas finału "America's Got Talent". Natomiast zdecydowanie brakowało trzeciej topowej nastoletniej piosenkarki. Telewizje zapomniały o Roksanie Węgiel, a może nastolatka po pracowitym roku postanowiła postawić na spędzanie czasu w gronie najbliższych? Roksana Węgiel Nowy Rok świętowała z rodzicami i braćmi, a także z... nowym chłopakiem!

- To prawda, że twój obecny chłopak to nie ten sam, co w wakacje?

- Chcę w końcu sprostować ten temat. Tak, to prawda. Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa. A jego skóra pachnie lepiej niż ostatnie dni wakacji heh