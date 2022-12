Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciem w zjawiskowej sukience, a wszyscy patrzą na jej stopy!

Roksana Węgiel opublikowała zdjęcia na których pozuje w kostiumie kąpielowym z odważnym dekoltem. W zielonym kostiumie i dopasowaną do niego przezroczystą narzutką wygląda obłędnie! Internauci są zachwyceni letnią stylizacją piosenkarki. Roksana Węgiel upolowała swój kostium w popularnej sieciówce. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Roxie! Roksana Węgiel zachwyca w kostiumie kąpielowym Chociaż Roksana Węgiel szturmem wkroczyła do polskiego show-biznesu zaledwie trzy lata temu, to dziś jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 1,2 mln osób! Młoda piosenkarka jest wzorem dla wielu młodych dziewczyn, a jej stylizacje zachwycają internautów. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak Roksana Węgiel prezentowała się podczas pierwszej komunii swojego brata , a teraz gwiazda pokazała się w naprawdę odważnym kostiumie kąpielowym. Udane zakupy? Kto ich nie lubi...😏 Jak widać jestem już gotowa na słoneczne dni.😻- napisała na Instagramie. Roksana Węgiel wybrała jednoczęściowy kostium kąpielowy z odważnym dekoktem oraz zieloną narzutkę z Primark, która przypomina nam suknię od Versace w której 19 lat temu pokazała się Jennifer Lopez. Internauci są zachwyceni letnią stylizacją Roksany Węgiel. - C u d o w n a 😍😍😍😍 - Przepiękna stylizacja! 🤍 - Pieknie wygladasz w tej stylizacji🥰🥰❤️ - Ale przepiękna ❤️😍- komentują fani. Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia Roksany Węgiel! Zobacz także: Julia Wieniawa w kultowej fryzurze z lat 80. Stara moda wraca do łask? Roxie Węgiel też się na nią skusiła Roksana Węgiel pokazała się w letniej stylizacji. Kostium Roksany Węgiel z Primarka robi furorę na Instagramie Jeśli coś jest modne, możemy mieć pewność, że Roksana Węgiel już ma to w swojej szafie....