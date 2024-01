Trudno zaprzeczyć, że poprzedni, 2023 rok, był dla Roksany Węgiel naprawdę wyjątkowy - gwiazda osiągnęła pełnoletność, zaręczyła się, a także odnosiła kolejne sukcesy zawodowe. Kolejny rok zapowiada się jednak jeszcze lepiej - z pewnością potwierdzają to wieści, jakie przekazała wokalistka w dniu swoich 19. urodzin!

Reklama

Roksana Węgiel dzieli się radosnymi wieściami w dniu urodzin

Fani Roksany Węgiel dopiero co mieli okazję podziwiać ją na scenie podczas sylwestrowego koncertu w Zakopanem i nie zapomnieli również o tym, że na początku stycznia gwiazda świętuje 19. urodziny. W tym roku wokalistka postanowiła odpocząć od zimowej aury i razem z narzeczonym wybrała się do Omanu. Roxie Węgiel zachwyciła w ognistej kreacji w urodzinowy wieczór, ale to nie wszystko!

Można powiedzieć, że to, że Roksana Węgiel korzysta z urodzinowej okazji do ogłoszenia kolejnych, pozytywnych wiadomości, jest już niemal tradycją. Rok temu wokalistka podzieliła się informacją o związku ze starszym o 8 lat Kevinem Mglejem. Teraz również pokusiła się o przekazanie radosnych wieści i marzeń na nadchodzący rok.

Jeśli chodzi o prywatne (marzenia - przyp. red.), to na pewno ślub, a jeśli chodzi o zawodowe, to trasa koncertowa - zdradziła Roksana Węgiel w rozmowie z RMF FM.

Zobacz także: Kevin pokazał, jak spędza święta z Roksaną Węgiel. Fani: "Ale słodko"

Roksana Węgiel zdradziła także, w jakim klimacie planuje spędzić wyjątkowy, urodzinowy wieczór. Jak przyznała młoda gwiazda, wraz z narzeczonym planują spokojne świętowanie - wybrali się na wspólny masaż, kolację, a wieczór zamierzali zwieńczyć romantycznym spacerem. Jak się okazuje, Kevin Mglej zadbał o każdy szczegół bajkowego pobytu!

Zadbał o cały wyjazd (...) Jestem przeszczęśliwa, dzisiaj tak naprawdę na każdym kroku czekają jakieś niespodzianki, byliśmy na masażu, teraz jesteśmy na pięknej kolacji na plaży - relacjonowała dla RMF FM Roksana Węgiel.

Instagram @roxie_wegiel

Roksana Węgiel nie mogła przepuścić okazji, by podziękować fanom za moc urodzinowych życzeń i ciepłych słów. Przy okazji podzieliła się jeszcze jednym ujęciem z gorącego Omanu. Gołym okiem widać, że świętowanie przebiega wspaniale, a gwiazda jest w doskonałym nastroju!

Dziękuję wszystkim za życzenia - podziękowała 19-latka fanom.

Roksanie Węgiel i jej ukochanemu raz jeszcze życzymy wspaniałego pobytu i już czekamy na jej trasę koncertową. A Wy, planujecie wybrać się na koncerty?

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel jeszcze nigdy nie pokazała tak odważnego zdjęcia. Burza w komentarzach