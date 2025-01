To już koniec serialu "Klan", jaki widzowie znali dotychczas! Z serialem pożegnała się Barbara Bursztynowicz, która przez ponad 27 lat wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej, którą wszyscy doskonale znali i uwielbiali za jej empatyczne podejście do innych. Produkcja zostawiła aktorce otwartą furtkę do powrotu i jej postać nie zostanie uśmiercona, ale wygląda na to, że Barbara Bursztynowicz na dobre pożegnała się z "Klanem". Teraz inny aktorzy apelują...

Anna Powierza apeluje do Barbary Bursztynowicz

Barbara Bursztynowicz, od 27 lat wcielająca się w postać Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan", podjęła decyzję o odejściu z produkcji. Aktorka tłumaczy swoją decyzję rutyną, znużeniem oraz brakiem perspektyw na rozwój postaci. Gwiazda "Klanu" przyznała, że rola ta ją zaszufladkowała. Informacja o odejściu Barbary Bursztynowicz z "Klanu" zaskoczyła zarówno fanów, jak i współpracowników. Anna Powierza, odgrywająca rolę Czesi, wyraziła swoje zaskoczenie i smutek, apelując do aktorki, by nie opuszczała serialu.

To są straszne wiadomości! 'Klan' bez Elżuni nie istnieje! Przecież to najbardziej kochana postać w całym serialu! Nikt nie ma w sobie tyle ciepła, miłości i nikt nie daje tyle pociechy widzom, co właśnie ona wyznała poruszona Anna Powierza w rozmowie z 'Super Expressem'

Anna Powierza daje do zrozumienia wprost, że "Klan" bez Barbary Bursztynowicz już nie będzie taki sam i apeluje:

Na taki 'Klan' ja się nie zgadzam! I protestuję! Basiu, nie zostawiaj nas! - apeluje Anna Powierza.

Tomasz Stockinger o decyzji Barbary Bursztynowicz

Okazuje się, że decyzja Barbary Bursztynowicz była zaskoczeniem dla wszystkich jej kolegów i koleżanek z planu. Tomasz Stockinger, wcielający się w rolę Pawła Lubicza, czyli brata Elżbiety Chojnickiej, też nie krył zdziwienia i podkreśla, że aktorka jest nadal w świetnej formie:

Jest to zaskakująca sytuacja. Nie spodziewałem się. Basia świetnie pracuje i jest w świetnej formie. Ale ma prawo odejść. Trzeba to uszanować - wyznał Tomasz Stockinger.

Aktor dodaje, że być może Barbara Bursztynowicz jeszcze zmieni zdanie i po krótkiej przerwie wróci do "Klanu":

Może to jest rodzaj kryzysu, który ma prawo po 28 latach nastąpić? Może ona po prostu odpocznie parę miesięcy, może rozejrzy się, oceni swoje możliwości i jeszcze do nas wróci? - dodaje aktor grający Pawła Lubicza.

Tomasz Stockinger wyznał prawdę o pracy na planie serialu "Klan"

Przy okazji wywiadu dla "Super Expressu" Tomasz Stockinger opowiedział, jak faktycznie wygląda praca na planie telenoweli i nie ukrywa, że ekipa jest świetna, a on cieszy się, mogąc nadal grać:

Przy takiej szybkiej produkcji nie ma czasu na poszukiwania innych ścieżek rozwoju artystycznego. Ale to jest coś, co ogląda milion widzów. I to każdy odcinek. Wciąż budzimy ogromną sympatię, kolejne pokolenia wychowują się na 'Klanie'. Trudno to przecenić. Raczej należy być wdzięcznym losowi, i ja jestem, że mam jeszcze siły, że mogę myśleć, jak tu jeszcze zaskoczyć widza. Poza tym ta drużynowość naszej ekipy jest imponująca dodał Tomasz Stockinger.

