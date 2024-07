Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy polski piłkarz, który od kilku lat robi furorę w lidze niemieckiej. Przez ostatnie miesiące mogliśmy podziwiać jego grę w Borusii Dortmund, w barwach której sięgnął po koronę króla strzelców Bundesligi. Na początku lipca odbyła się prezentacja Roberta już w barwach nowego klubu - Bayern Monachium. Przypomnijmy: Wielki dzień Roberta Lewandowskiego! Oficjalnie dołączył do Bayern Monachium

Lepszego początku niż ostatni mecz z Borussią Monchengladbach, Robert nie mógł sobie wymarzyć. Jego niesamowity gol jest dziś głośno komentowany przez niemieckie media, które nazywają go "genialnym". Lewandowski najpierw oszukał obrońców, a potem delikatnym podbiciem wrzucił piłkę do bramki. Przeciwnicy nie wiedzieli nawet gdzie i kiedy Polak posłał między nimi piłkę do bramki.

Ostatecznie wygrał Bayern, dla którego pierwszego gola w meczu zdobył Lewy. Gratulujemy.

Robert Lewandowski w barwach nowego klubu: