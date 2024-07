Laura i Klara Lewandowskie przyleciały wraz z mamą do Kataru już na środowy mecz reprezentacji z Argentyną. Chociaż Polska przegrała 0:2 to i tak udało się awansować do 1/8 finału mundialu 2022. Robert Lewandowski dzień po głośnym meczu opublikował serię zdjęć z córkami. To one są dla niego największym wsparciem i dodają mu sił przed kolejnymi rozgrywkami, które odbędą się już 4. grudnia.

Nic bardziej uroczego dzisiaj nie zobaczę - napisała jedna z fanek.

Trudno z tym dyskutować. Zobaczcie urocze zdjęcia Roberta Lewandowskiego z córkami.

Robert Lewandowski o córkach: "Moje małe kibicki"

Robert Lewandowski może liczyć na wparcie najbliższych podczas rozgrywek na mundialu. Podczas pierwszych meczów towarzyszyła mu ukochana żona. Na starcie z Argentyną Anna Lewandowska przyleciała do Kataru z córkami. W sieci pojawiły się nawet zdjęcia, jak trenerka kibicuje na trybunach ze starszą córeczką na rękach.

Na kilka dni przed kolejnym meczem Robert Lewandowski pokazał serię przepięknych zdjęć z Klarą i Laurą Lewandowskimi:

Moje małe kibicki ???? - napisał.

Zdjęcia we wzruszający sposób oddają klimat ich relacji.

Instagram @_rl9

Internauci są zachwyceni zdjęciami Roberta Lewandowskiego z dziećmi i doceniają, jak mocno podkreśla, jak ważne w życiu są dla niego rodzinne wartości. Sportowiec nawet w najbardziej wymagającym od siebie okresie kariery sportowej znajduje czas, by spędzić go z dziewczynkami:

Te zdjęcia są ważniejsze od wszystkich trofeów, nagród itd. Tak trzeba żyć - napisała fanka.

Instagram @_rl9

Rozczuleni widokiem internauci dodali, że to najlepsze wsparcie, jakie mógł sobie wymarzyć Robert Lewandowski:

- Tacy kibice to skarb ❤️

- Teraz już jakby jutra nie było Robert! Po marzenia! Jak przegracie po walce nic się nie stanie!

- Nic bardziej uroczego dzisiaj nie zobaczę ????

- Za kibicowanie bramka z ???????? byłaby pożądana! ????????????????⚽????

- Słodziaki ♥️

Instagram @_rl9

Niedawno internauci wzruszali się także rodzinną relacją Wojciecha Szczęsnego, którego po meczu z Argentyną, kibice okrzyknęli bohaterem. W wywiadach po meczu zwracał się do synka, mówiąc, że go kocha. Gdy Marina dziękowała Wojciechowi Szczęsnemu po meczu, sportowiec popłakał się widząc reakcję i wsparcie od synka ale także od pozostałej części rodziny.

Instagram / marina_official