W poniedziałek, 10 czerwca na stadionie w Warszawie reprezentacja Polski rozegrała mecz z Turcją. Było to ostanie starcie przed Euro 2024, którego wszyscy nie mogą się doczekać. Mecze reprezentacji w piłce nożnej to doskonały pretekst do podziwiania nie tylko piłkarzy, ale również ich żon oraz pociech. Zobaczcie tylko, jak Roberta Lewandowskiego wspierały Anna, Klara i Laura Lewandowskie.

Anna, Klara i Laura Lewandowskie wspierają Roberta podczas meczu Polska-Turcja

Wielkimi krokami zbliża się Euro 2024, którego fani piłki nożnej nie mogą się doczekać! Teraz w swoim ostatnim starciu reprezentacja Polski walczy z Turcją na PGE Narodowym. Co ciekawe Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wyszli na murawę ze swoimi dziećmi. Przed meczem Klara, Laura i Liam pokazali się w pełnej krasie, wspierając dumnie swoich tatusiów. Dodatkowo Robert Lewandowski może liczyć też na wsparcie żony- Anny Lewandowskiej, która właśnie zamieściła w sieci piękne kadry z córeczkami. Musicie to zobaczyć!

Co ciekawe, na co dzień Lewandowscy chronią wizerunku swoich córeczek, jednak ostatnio w tak ważnych momentach jak mecz reprezentacji Polski decydują się na pokazanie światu Laury oraz Klary. Dla młodszej córki Anny i Roberta Lewandowskich dziś był to debiut, ale Laura z pewnością mogła liczyć na wsparcie starszej siostry, która już wcześniej wyszła razem z tatą na murawę, podczas meczu z Estonią w marcu br.

Doping Anny Lewandowskiej, Klary i Laury przyniósł wspaniałe rezultaty, bowiem reprezentacja Polski wygrała mecz 2:1! Brawo!

