Fakt, że Robert Lewandowski sprawdza się idealnie nie tylko na piłkarskim boisku, ale również prywatnie w roli męża i taty, nie jest niczym dziwnym dla fanów kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sportowiec często pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego i na bieżąco relacjonuje fanom, jak spędza czas wolny w Barcelonie razem z żoną i córkami. Tym razem Robert Lewandowski zaskoczył nagraniem, na którym pokazuje, jak w kreatywny i edukacyjny sposób spędza czas z młodszą córeczką, Laurą. Co powiecie na taką rozrywkę?

Anna i Robert Lewandowscy poświęcają bardzo dużo czasu swoim córeczkom, Laurze i Klarze. Zarówno sportowiec, jak i jego żona chętnie dzielą się pomysłami na kreatywne spędzanie czasu z dziećmi, a także refleksjami na temat ich wychowania. Niedawno Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem na temat córek, a teraz jej mąż pokazał na Instagramie urocze kadry z wolnych chwil z Laurą.

Na nagraniu, które opublikował Robert Lewandowski, widać, jak sportowiec gra ze swoją młodszą córką w popularną grę opartą na rymowance. Mała Laura wydaje się być bardzo zainteresowana wspólną rozrywką i z pewnością docenia czas, jaki poświęca jej tata!

Gołym okiem widać, że Robert Lewandowski stara się budować z córkami wyjątkową więź. O relacjach, jakie chce stworzyć z Laurą i Klarą, piłkarz mówił jakiś czas temu przy okazji rozmowy związanej z promocją filmu "Lewandowski - Nieznany".

Ten mój wiek, gdzie dorastałem i tak naprawdę chłonąłem wszystko, co mi świat oferował, przeżyłem praktycznie bez ojca. Staram się pokazywać moim córkom wzór ojca chyba taki, jaki chciałbym mieć. Chciałbym być takim wzorcem przede wszystkim, że jak będę już starszy, a moje dzieci będą miały własne życie, to zawsze będą chciały do mnie przyjechać, porozmawiać i spędzić czas

- mówił kilka miesięcy temu Robert Lewandowski dla ''Dzień Dobry TVN''.