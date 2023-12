Święta to czas, gdy wszyscy mogą na chwilę odłożyć telefony i spędzić wyjątkowe chwile z rodziną albo po prostu odpocząć. W tym okresie gwiazd polskiego show-biznesu lubią pokazać fanom, jak celebrują Boże Narodzenie. Anna i Robert Lewandowscy znani są z tego, że zawsze prezentują się w starannie dobranych stylizacjach, a w ich domu panuje magiczny wystrój. W tym roku również nie zabrakło wielkiej choinki, ozdób i gwiazd betlejemskich. A jednak wszyscy patrzą tylko na Klarę i Laurę.

Lewandowscy pokazali święta

Jak co roku Anna i Robert Lewandowscy pokazali fanom, jak celebrują Boże Narodzenie. Para gwiazd pochwaliła się świątecznymi stylizacjami. Trenerka personalna postawiła na nieco nietypowy look. Choć w tym czasie zazwyczaj oglądamy czerwone sukienki i swetry, bizneswoman wybrała brązowy komplet. Założyła sukienkę za kolano i kurtkę w podobnym odcieniu. Dobrała do tego szpilki z białymi dodatkami.

Anna i Robert Lewandowscy pokazali, jak świętują Instagram.com/@annalewandowska

Ukochany Anny Lewandowskiej zaprezentował się w jasnym golfie i ciemnym garniturze. Za gwiazdami znalazła się imponujących rozmiarów choinka. Jednak w centrum uwagi są córki piłkarza i trenerki: Klara i Laura. Dziewczynki ubrały się w czerwone sukienki. Na fotografii widzimy, jak dają sobie słodkiego buziaka.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia – napisała para na Instagramie.

Nie tylko Lewandowscy pochwalili się tym, jak świętują. Niedawno Michał Wiśniewski pokazał świąteczne zdjęcie. Lider Ich Troje zgromadził na Boże Narodzenie wszystkie swoje dzieci.

