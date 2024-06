W poniedziałek, 10 czerwca reprezentacja Polski w piłce nożnej podjęła się ostatniego sprawdzianu przed Euro 2024 i właśnie gra mecz towarzyski z Turcją. Na PGE Narodowym w Warszawie pojawiły się prawdziwe tłumy, które zobaczyły nie tylko naszych piłkarzy, ale także pociechy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego! Nasi najpopularniejsi piłkarze wyszli na murawę w towarzystwie swoich dzieci. Dziś Klarę, Laurę oraz Liama zobaczyła cała Polska!

Choć zarówno Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina i Wojciech Szczęsny na co dzień nie ujawniają w pełni wizerunku swoich pociech w mediach społecznościowych, to jednak tym razem zdecydowali się, by ich dzieci zobaczyła cała Polska! Robert Lewandowski na mecz Polska-Turcja wyszedł w towarzystwie Klary i Laury, a Wojciech Szczęsny z synem Liamem. Zobaczcie zdjęcia!

Przypomnijmy, że polski napastnik już wcześniej zdecydował się zabrać swoją starszą pociechę na murawę podczas meczu z Estonią w marcu br.

To był nasz pomysł z Anią. Trochę się denerwowała, stresuje się wieloma rzeczami, więc trochę się przełamała (córka - przyp. red.). Dla całej naszej rodziny było to duże przeżycie i coś szczególnego. Jako ojciec jestem dumny i taka chwila to będzie pamiątka na całe życie i będziemy to często wspominać

- mówił wówczas Robert Lewandowski