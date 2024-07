Choć w Hiszpanii Robert Lewandowski raczej unika kontaktu z kibicami, to podczas mundialu 2022 sportowiec zdecydował się na niecodzienny ruch. Po sobotnim meczu z Arabią Saudyjską piłkarz postanowił odszukać kibica przeciwnej reprezentacji, który na trybunach zdecydował się z rzucić koszulkę Arabii Saudyjskiej i odsłaniając czerwono-biały t-shirt z kultową "9", kibicować Robertowi Lewandowskiemu. Wzruszającym nagraniem pochwaliła się Anna Lewandowska.

Reklama

Robert Lewandowski odszukał charyzmatycznego kibica Arabii Saudyjskiej. To nagranie jest hitem sieci

Reprezentacja Polski wciąż triumfuje po wygranej w sobotnim meczu z Arabią Saudyjską. Po golach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego na trybunach zawrzało, jednak to kibic z Arabii Saudyjskiej kibicujący Lewandowskiemu skradł całe show. Mężczyzna pod wpływem emocji postanowił zrzucić koszulkę swojej rodzimej reprezentacji, pod którą krył się biało-czerwony t-shirt z nazwiskiem jego idola.

Nagranie natychmiast podbiło internet, a bijący się w pierś mężczyzna, kibicujący polskiej reprezentacji, tak wzruszył Roberta Lewandowskiego, że ten postanowił odnaleźć zagranicznego kibica. Na swoim facebookowym koncie sportowiec zaapelował do fana, by odezwał się do niego po meczu. Mężczyźni spotkali się w hotelowym lobby, gdzie w Robert Lewandowski z uśmiechem na ustach przytulił swojego zagorzałego fana, racząc go ciepłymi słowami i składając podpis na jego koszulce.

Zobacz także: Anna Lewandowska o zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego: "Jego wiek biologiczny..."

Wzruszającym kadrem ze spotkania z kibicem z Arabii Saudyjskiej podzieliła się również ukochana żona sportowca - Anna Lewandowska - która przez ostatnie dni wpierała męża podczas zmagań w Katarze.

Zobacz także

Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy znikną z życia publicznego?! "Będziemy chcieli dać sobie chwilę"

Warto jednak podkreślić, że choć większość spotkań z kibicami przebiega w pozytywnej atmosferze, to gwiazdor FC Barcelony ma za sobą też chwile grozy. W połowie sierpnia, w trakcie rozdawania autografów, Robert Lewandowski został okradziony. Gdy sportowiec opuścił szybę, złodziej ukradł mu luksusowy zegarek marki Patek Philippe o wartości 70 tysięcy euro, czyli ponad 330 tysięcy złotych.

Reklama

Nieprzyjemne doświadczenie jednak nie zniechęciło Roberta Lewandowskiego do okazywania kibicom ciepłych gestów, za co fani go kochają.

Ding Xu/Xinhua News/East News