Edyta Górniak uznawana jest za jedną z najlepszych polskich wokalistek. Robert Janowski uważa, że najwybitniejszą! Według prowadzącego "Jaka to melodia" mogłaby śpiewać na całym świecie, jednak brakuje jej... repertuaru.

Ostatnio dość głośno było o porażce Edyty Górniak z Michałem Szpakiem podczas polskich preselekcji na Eurowizji. W czym Janowski upatruje niepowodzenie diwy? Według muzyka brakuje jej repertuaru:

Każdy sam prowadzi swoją drogę artystyczną. Dla mnie Edyta zawsze będzie kimś, kto ma światowy potencjał. Mogłaby śpiewać na każdej scenie świata. W duecie z Celine Dion wcale nie wypadałaby blado. Dorównuje absolutnie każdej piosenkarce na świecie. Jednak nie miała szczęście do repertuaru. Jeśli miałbym stworzyć ranking najlepszych głosów w Polsce, to właśnie Edyta jest według mnie najwybitniejszą wokalistką. Później dopiero przychodzi mi do głowy... Zresztą to tutaj, w tym wywiadzie, to nieistotne. - mówi Robert Janowski.