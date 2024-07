To było mocne show! Podczas roastu Michała Szpaka Kuba Wojewódzki, Beata Tadla, Hubert Urbański, Bartosz Zalewski, Karol Kopeć, Sebastian Rejent oraz Michał Kempa nie próbowali ani przez chwilę oszczędzić biednego Szpaka ;). Specjalnie dla was przygotowaliśmy najmocniejsze cytaty z roastu Michała! Niektóre są naprawdę ostre, ale szczerze mówiąc spodziewaliśmy, że czegoś mocniejszego - mamy jeszcze w pamięci niektóre hardcorowe teksty z roastu Wojewódzkiego, który odbył się w lutym.

1. To zabawne, że został wegetarianinem w momencie, kiedy groziło mu że zostanie warzywem. - Kuba Wojewódzki o Michale Figurskim.

2. Kuba, tyle lat rywalizacji, a w końcu mam lepszy wózek od ciebie. Jedyna różnica, że mój popychają ci którzy mnie kochają, a ciebie popycha Kammel.

3. Z tego co słyszałem, twoja gra wstępna to krecia robota - tekst Syrka Dąbrowskiego do Tadli. Trochę sucharek, ale lubimy Syrka Dąbrowskiego, więc czemu nie. Co na to Kret? ;)

4. Kuba, roast nie roast. Szkoda, że nie ma z nami tej marionetki, ktorej ktoś przeciął sznurki, czyli Michała Figurskiego - zażartował do Kuby Wojewódzkiego Bartek Zalewski.

5. Kuba jest fanem Woody'ego Allena. Chciał się upodobnić do mistrza do tego stopnia, że oprócz ślubu z Renatą, chiał ją również adoptować - Hubert Urbański do Wojewódzkiego.

6. Michał Figurski miał wystąpić w Azja Express, ale powiedział: Nie za dolara dziennie to ja mam od roku już - Urbański do nieobecnego Figurskiego.

7. Podobno Kuba jest takim brutalem w łóżku, że jak bierze Renatę na pieska, to ma cały tyłek otarty od balkonika.​ - Sebastian Rejent do Wojewódzkiego.

8. Michal Szpak to jest jedyny piosenkarz, któremu jak dziewczyny rzucają staniki na scenę to on je podnosi i przymierza. - Sebastian Rejent do Szpaka.

9. Ty durniu, ty cymbale, ty kapuściany łbie, jołopie, ty frajerze, czy ty żeś się z głupimi na łby pozamieniał? - Michał Kempa do Rejenta.

10. Kuba mimo wszystko się ustabilizował. Zdecydował się na model renio-megane, brawo dla Kuby!​ - Michał Szpak do Kuby Wojewódzkiego. Nawiązał tym samym do związku Kuby z Renatą Kaczoruk.

Który cytat podobał wam się najbardziej? Który roast był lepszy - Wojewódzkiego czy Szpaka?

Jak wam się podobało?

Który cytat był waszym zdaniem najmocniejszy?