Roast Michała Szpaka! Już o 22:30 na antenie TVN rozpocznie się długo wyczekiwane show z udziałem piosenkarza. W programie pojawią się: Beata Tadla, Hubert Urbański, Michał Kempa, Sebastian Rejent, Antoni Syrek-Dąbrowski i Kuba Wojewódzki, którego roast sprzed kilku miesięcy wzbudził ogromne kontrowersje. Czy show z udziałem Michała Szpaka również wywoła wielkie emocje? Tego jesteśmy pewni!

Już pierwsze zapowiedzi roastu pokazały nam, czego możemy spodziewać się oglądając show.

23:55 To już koniec roastu Michała Szpaka! Było ostro?

23:53 Michał Szpak podsumowuje swój roast:

23:52 Muzyk do Kuby Wojewódzkiego:

23:50 Michał ostro do uczestników show.

Jesteście podłymi szujami, że się tak do siebie zwracacie - Michał zwrócił się do kolegów z programu.

23:47: Na scenę wchodzi Michał Szpak!

23:45 Kempa przechodzi do Beaty Tadli

23:41 Michał Kempa zaczął od wyzwisk skierowanych w stronę Sebastiana Rejenta.

23:40 Wracamy po reklamie. Teraz wystąpi Michał Kempa.

23:27: Rejent ostro wyśmiewa pomalowane paznokcie Szpaka. Przy okazji obrywa się Tadli.

Michał po co malujesz sobie paznokcie? Ty się tego nie wstydzisz, że jak walisz sobie konia to wygląda, jakby kobieta ci to robiła? Nawet jak Beata Tadla wali sobie konia to wygląda mężniej od ciebie. Na koniec wielki szacun dla Michała, że się zgodził na ten roast.