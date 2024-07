Roast Michała Szpaka już w czwartek 29 września na TVN! Znani standuperzy, dziennikarze oraz inni idole młodych ludzi mają za zadanie rzucić jak najmocniejszym i oczywiście jak najśmieszniejszym tekstem do Michała Szpaka - żeby rozbawić, ale też żeby wywołać mieszane uczucia widzów. Na tym polega właśnie roast! W lutym mogliśmy przekonać się, jak wyglądał roast Kuby Wojewódzkiego. Jak będzie wyglądał roast Szpaka? Kto weźmie w nim udział? Zobaczcie całą listę!

Oczywiście jako pierwszego wymieniamy Kubę Wojewódzkiego! Kuba poprowadzi roast. Już wie, jak będzie się czuł Michał Szpak... Sam siedział w fotelu na miejscu Szpaka w lutym i słuchał jak roastujący żartują z niego!

Roastować będzie również Michał Figurski - dziennikarz telewizyjny i radiowy, który ma do tej pory problemy zdrowotne - miał wylew - musiał na jakiś czas zrezygnować z pracy. Ale teraz wraca do zdrowia, ciekawe czy jego ostry język jeszcze bardziej się wyostrzył?

Kolejna osoba do Hubert Urbański! Hubert, znany głównie z prowadzenia kultowych już "Milionerów", ale również prowadzący audycje radiowe, aktor i tytułowy "Agent".

To trochę niespodzianka, ale roastować będzie również Beata Tadla. Dziennikarka już nie pracuje w TVP, prowadziła wcześniej "Wiadomości", była kiedyś z Norbim u Kuby Wojewódzkiego. Wtedy pokazała, że ma poczucie humoru. Tym razem również nie zawiedzie?

Na scenie pojawią się również Sebastian Rejent, Karol Kopiec, Antoni Syrek-Dąbrowski, Cezary Jurkiewicz oraz Michał Kempa (znacie go z programu Wojewódzkiego w TVN-ie!) - tych panów nie trzeba przedstawiać fanom polskiego standupu!

Czarek Jurkiewicz zajmuje się stand-upem od 2008 roku. Występował w Comedy Central Prezentuje: Stand-up!, HBO Stand-up Comedy Club oraz HBO tylko dla dorosłych. W 2011 roku założył pierwszą w Polsce szkołę stand-up comedy, w której prowadzi zajęcia dla młodych komików. Od lat szkoli się w nurcie chicagowskiej szkoły improwizacji komediowej The Second City.

Sebastian Rejent to komik, miłośnik komedii stand-upowej. Pisał, występował, współpracował m. in. z Comedy Central, Grupą ATM, agencją artystyczną Antrakt i agencją reklamową Saatchi & Saatchi. Poza sceną zgłębia tajniki komedii i wykorzystuje je, by pomagać innym. Na warsztatach, które prowadzi, uczy innych jak używać swojego poczucia humoru w teatrze życia codziennego.

