Mamy bardzo ostry zwiastun roastu Kuby Wojewódzkiego, o którym mówi się już o tygodni. Jest to rodzaj antybenefisu, gdzie zaproszeni goście obrażają się nawzajem, ale wszystkie wypowiedzi mają być zabawne i z dystansem. "Roastowany" ma tylko chwilę na ciętą ripostę. W programie Kuby Wojewódzkiego wzięli udział m.in. Dawid Podsiadło oraz Anna Dereszowska. Im również się dostało!

Roast Kuby Wojewódzkiego - pierwszy zwiastun!

W krótkiej zapowiedzi roastu Kuby Wojewódzkiego, który już we wtorek o 22:30, słyszymy kilka ostrych tekstów pod adresem Dawida Podsiadły, Anny Dereszowskiej oraz samego Kuby. Muzyk usłyszał m.in.:

Dawid ma w swojej twarzy tyle ropy, że mógłby zasilić lambo Wojewódzkiego - mówił jeden ze zaproszonych gości.

Abelard Giza, znany kabareciarz, "pojechał" po Annie Dereszowskiej. Czy właśnie z tego powodu po programie popłakała się?

Słyszałem, że gra pani w tenisa, super, ja wspieram każdą minutę w której pani odbija pani piłeczkę, a nie czyjegoś męża. - śmiał się.

Ostro? To dopiero zapowiedź. Teraz wcale nie dziwimy się, że stacja TVN zastanawiała się nad tym, czy w ogóle emitować ten program. Uczestnicy roastu zapewniali, że niektóre żarty były naprawdę kontrowersyjne i nie nadawały się do pokazania w telewizji. Ostatecznie zatwierdzono emisję show po godzinie 22. To może być prawdziwy hit! A dla przypomnienia mamy dla Was najlepsze cytaty roastów innych gwiazd... Czesław Mozil, Szymon Majewski, Martw Wierzbicka...

Zwiastun show Kuby Wojewódzkiego.

Już dziś o godz. 22.30 Kuba Wojewódzki zostanie poddany brutalnemu ROASTOWI. Uprzedzamy - program będzie wyjątkowo ostry. Zobaczcie fragment i bądźcie z nami wieczorem! :)

Anna Dereszowska na planie roastu Kuby Wojewódzkiego.

Goście na planie roastu Kuby Wojewódzkiego.