Od jakiegoś czasu media coraz częściej informują o nowej parze w świecie show biznesu. Według doniesień prasowych, Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski są razem, chociaż do tej pory starali się to ukryć. Związek prezenterki i aktora wywołuje wiele emocji, ostatnio nawet Kuba Wojewódzki we właściwy sobie sposób skomentował ich uczucie ( czytaj: Wojewódzki OSTRO o Richardson). Do tej pory para nie pokazywała się publicznie, jednak w miniony weekend zrobili wyjątek.

Na zawodach narciarskich gwiazd w Szklarskiej Porębie Richardson pojawiła się w towarzystwie Zbigniewa Zamachowskiego. Towarzyszył im synek dziennikarki. Razem jeździli na nartach i razem bawili się na wieczornej imprezie w hotelu. Wszystko wskazuje więc na to, że para wreszcie przestała się ukrywać.

kb