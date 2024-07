Kilka tygodni temu miesięcznik "CKM" ogłosił start swojego plebiscytu na "Władczynię Męskich Umysłów". W walce o tytuł zmierzyło się 10 pięknych kobiet z show-biznesu, które w minionym roku narobiły najwięcej zamętu w branży. W marcowym numerze pisma ogłoszono wyniki konkursu.

Miejsce pierwsze zdobyła oczywiście Natalia Siwiec, która jest okładkową gwiazdą najnowszego numeru "CKM''''''''u". Werdykt czytelników w tym przypadku był do przewidzenia, gdyż modelka przez ostatnie miesiące była wszędzie. Drugą pozycję zajęła piękna oraz niezwykle utalentowana Marina.

Największą niespodzianka rankingu znalazła się na miejscu trzecim. Brąz w plebiscycie wywalczyła Weronika Grycan. Już sama nominacja córki cukierniczej potentatki do tytułu "Władczyni Męskich Umysłów" mogła być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Jak widać kanon piękna się zmienia, a mężczyźni co raz częściej spoglądają w stronę kobiet o pełniejszych kształtach.

Tym samym Grycanka pokonała Dodę, która od wielu lat była uważana w naszym kraju za jeden z symboli seksu. Wokalistka musi zadowolić się czwartą lokatą. Redakcja "CKM''''''''u" tak skomentowała wyniki głosowania:

- Jeśli czwarta pozycja Dody nie jest dla was dostatecznie dużą niespodzianką, to Weronika Grycan na podium w wyborach Władczyni Męskich Umysłów jest niewątpliwie sensacją wielkiego kalibru. Okazała celebrytka pokonała większość dużo bardziej cherlawych kandydatek i zajęła w sondażu CKM zaszczytne trzecie miejsce. Podejrzewamy, że część czytelników zagłosowało na Grycankę po prostu dla jaj - ale głos to głos i każdy liczy się tak samo.