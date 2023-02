"Farma 2": Kto wygrał? Znamy zwycięzcę show Polsatu! 

Za nami wielki finał programu "Farma"! W finałowym odcinku dowiedzieliśmy się kto sięgnął po tytuł SuperFarmera i 100 tysięcy złotych nagrody! Do ostatecznej rozgrywki o duże pieniądze stanęli: Kinga, Wojna i Tomek. A jak podoba Wam się wybór widzów show Polsatu? Zobaczcie relację z finałowego odcinka. "Farma", kto wygrał pierwszą polską edycję? Po sądnym ostatnim tygodniu na "Farmie" , na samym początku finałowego odcinka okazało się kto będzie trzecim uczestnikiem finału - pozostali uczestnicy musieli wybrać: Karol "Lolek" czy Tomek? Z programem pożegnał się Karol - to on otrzymał czarny kłos. To była świetna przygoda - mówił ocierając łzy. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Farma (@farmapolsat) Trzecim finalistą został zaś Tomek, 45-letni leśnik. To są emocje duże. Jestem zadowolony i wzruszony, Ja nikogo nie grałem. I cieszę się tą chwilą. Dołączył tym samym do Kingi i Kuby "Wojny". Zobacz także: "Farma": Kuba Wojna pokazał partnerkę w programie. Jego związek to już przeszłość? Sam finał odbywał się już na żywo, w studiu Polsatu. I to widzowie zdecydowali w głosowaniu sms-owym kto ostatecznie otrzymał tytuł i - jak to określiła prowadząca Marcelina Zawadzka - "kupę siana". Widzowie mieli szansę zobaczyć ostatni dzień na "Farmie". Eleganckie śniadanie, a po nim... szaloną kąpiel w stawie. Panowie "orzeźwili się" (ta część programu kręcona już była...