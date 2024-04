9. edycja "Love Island" dostarczyła widzom ogromnych emocji, ale i też kontrowersji. Nie zabrakło zaskakujących zwrotów akcji, a dwójka uczestników z hukiem wyleciała z programu! Teraz wszystko jest już jasne: która para wróci z Wyspy Miłości zwycięsko? Zobaczcie szczegóły!

Reklama

Wielki finał "Love Island 9". Kto wygrał program?

"Love Island" to miłosny format, który dostarcza widzom chyba nie lada rozrywki, ale także emocji. Uczestnicy i uczestniczki od początku edycji nieustannie znajdowali się w epicentrum roszad i niespodziewanych przeparowań, a niedługo przed finałem show wybuchł prawdziwy skandal: Mateusz i Nicole wylecieli z "Love Island" z hukiem! Co więcej, Dan i Adrian wywoływali ogromne poruszenie w komentarzach, a po każdym odcinku z ich udziałem w sieci dosłownie wrzało.

Teraz, po kilku tygodniach pobytu na Wyspie Miłości, uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w wielkim finale. Która z par okazała się najlepiej dopasowana i została oficjalnymi zwycięzcami "Love Island 9"? Teraz już wiadomo, że są to Zuza i Jarek!

Po ogłoszeniu werdyktu głosowania widzów, w sieci natychmiast pojawiły się komentarze telewidzów ws. wielkiej wygranej w show:

Zobacz także

Yesssss! Wszystkiego najlepszego kochani! Nie przewalcie całej wygranej na croissanty i jogurty!

Zasłużyliście. Mimo burz i cudownych chwil daliście radę

No i fajnie! Gratulacje

mat. prasowe

Zaskoczył Was obrót spraw w finale "Love Island 9"? My już czekamy na to, aż wielcy zwycięzcy zabiorą głos i zdradzą swoje plany na czas po programie! Gratulujemy i życzymy pomyślności w dalszym rozwoju relacji.

Reklama

Zobacz także: Laura i Armin z "Love Island" naprawdę się rozstali? Teraz wszystko stało się jasne!

mat. prasowe