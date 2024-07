Już po raz kolejny miesięcznik CKM organizuje konkurs na polską „Władczynię Męskich Umysłów”. Na liście pojawiły się nazwiska gwiazd, które w ostatnich miesiącach sporo namieszały w show-biznesie. To jednak nie koniec. One cały czas zachwycają nas swoją urodą, fascynują zmysłowością i epatują seksapilem. Do tego są uważane za inteligentne, bystre, przebiegłe. Słowem, kobiety idealne. Które to?

Reklama

Doda, Natalia Siwiec, Marina Łuczenko, Joanna Krupa to wciąż kobiety pobudzające męskie zmysły. Ich obecność chyba raczej nikogo nie powinna dziwić. Co ciekawe, o tytuł "Władczyni męskiego umysłu" przyszło im rywalizować z... Małgorzatą Rozenek, Ewą Sonnet, Iga Wyrwał i Kasią Tusk. Zaskoczeniem dla niektórych może być także obecność Weroniki Grycan. W końcu przecież nie brakuje także zwolenników stwierdzenia, że "kochanego ciała nigdy nie jest za wiele".

Zobacz: Oto najlepiej ubrane gwiazdy 2012 roku!

Która z pięknych dam najbardziej przypadła wam do gustu? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Reklama

Oto wszystkie gwiazdy walczące o tytuł "Władczyni męskich umysłów":