Rafał Maślak Mister Polski 2014 wziął udział w nowej kampanii dla marki Bloom Cosmetics. Partnerką w sesji zdjęciowej Maślaka jest śliczna Sary Girgis - uczestniczka programu The Voice of Poland. Zmysłowe zdjęcia przyciągają uwagę i bije od nich zmysłowość i seksapil. Są dokładnie takie jak nowa marka profesjonalnych kosmetyków, trwałych i innowacyjnych kosmetyków do makijażu najwyższej jakości wyprodukowanych w USA.

Wszystkie produkty kosmetyczne to owoc wieloletnich badań i pracy naukowców oraz Joanny Rudowicz make up artist która przez lata zdobywała doświadczenie oraz wiedzę w USA i Kanadzie. Bloom Cosmetics to nowość na Polskim rynku i znajdziecie je na stronie: www.bloomcosmetics.pl

Jak Rafał Maślak wypadł na zdjęciach. Przekonacie się sami oglądając nasza galerię.

