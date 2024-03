Rafał Maserak rzadko dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Stroni od pokazywania zdjęć z partnerką i nie pokazuje twarzy swojego synka - Leonarda. Teraz jednak Maserak bardzo otworzył się przed fanami i wyznał całą prawdę!

W życiu zawodowym Rafała Maseraka od lat na pierwszym miejscu jest program "Taniec z Gwiazdami". To właśnie on jako jedyny pojawił się w aż 23. edycjach show! Za dwa dni rozpocznie się kolejna edycja tanecznego formatu, a Rafał ponownie się w niej pojawi, ale już w innej roli. Tym razem będzie oceniał swoich kolegów i ich gwiazdy, zasiadając obok Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk oraz Tomasza Wygody. Rafał Maserak postanowił podsumować wszystkie lata spędzone na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" i dodał obszerny post na Instagram:

To będzie wyjątkowy i osobisty wpis. 19 lat temu przyszedłem na casting do programu Taniec z Gwiazdami. Nie było łatwo, ale udało się przekonać jury do możliwości wzięcia udziału w programie chłopakowi, który jedynie potrafił tańczyć, któremu brakowało ogłady i zupełnie nie potrafił pracować z kamerą, ale potrafił uczyć tańczyć. Przygoda się zaczęła, na drodze stanęło mnóstwo pięknych i ciekawych ludzi, wspaniałe i zdolne kobiety, które pokonywały bariery nie tylko taneczne, ale również ogromne mentalne przemiany, pięknie się rozwijały. Z perspektywy czasu wiem, że ja też się zmieniałem i spotkanie z każdym człowiekiem było dla mnie lekcją. Program się zmieniał, przechodził transformacje, a ja razem z Nim zmieniłem się i jestem już zupełnie innym człowiekiem

Okazało się też, że końcówka roku 2023 nie była łaskawa dla Rafała Maseraka, jednak casting na jurora "Tańca z gwiazdami" dał mu nową nadzieję.

Końcówka trudnego 2023 dla mnie roku dała światełko w tunelu… zostałem zaproszony na casting do programu jak 19 lat temu. Emocje były takie same jak wtedy... Potem czas niepewność i telefon od produkcji. Dziękuję wszystkim którzy we mnie uwierzyli - za danie szansy i za wiarę we mnie ;-) Zapraszam wszystkich przed ekrany telewizorów już za chwilę bo 3 marca

