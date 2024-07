Kamil Knut - ma 21 lat, pochodzi z Gdańska. Pracuje jako... windykator. Jego pasją jest fitness i modeling. Co mówi o sobie?

Mam 21 lat, pochodzę z Gdańska. Moje hobby to fitness, od jakiegoś czasu zajmuje się modelingiem i małymi kroczkami spełniam swoje marzenia. Od 10 roku życia do 16 trenowałem zapasy, dwukrotnie brałem udział w Mistrzostwach Polski, zajmowałem 3 i 4 miejsce, 3 miejsce na prestiżowych zawodach w Kalingradzie. Po zapasach półtorej roku brałem udział w zajęciach MMA i tam również zajmowałem miejsca na podium. Niestety kontuzja kręgosłupa wykluczyła mnie ze sportów walki i wtedy zaczęła się moja przygoda z "wielkim światem". Oczywiście po kontuzji nie przestałem prowadzić aktywnego trybu życia. Aktualnie zajmuje się tylko i wyłącznie treningami fitness i akrobatyką. Nie żałuję tych wszystkich poświęconych lat sportowi, bo to właśnie one wzmocniły mi moje najważniejsze cechy, nauczyłem się samodzielności, odpowiedzialności kreatywności. Dało mi to do zrozumienia ze każda porażka jest dla mnie sukcesem, i pomimo tego ze było ich wiele nie poddaje się i działam dalej! Od 17 roku musiałem się wyprowadzić z domu i usamodzielnić, więc od tamtej pory mieszkam sam i na wszystko muszę sobie sam zapracować. Pomimo tego, że mam dopiero 21 lat to życie naprawdę dużo mnie nauczyło. To co robię na co dzień kompletnie nie jest powiązane z moim trybem życia dokładnie. Pracuję jako windykator, praca może nie jest wdzięczna, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Mam dobry kontakt z ludźmi, uważam ze zależy to od tego jakie się ma podejście do klienta, bo to właśnie głównie o to w tym chodzi o psychologie człowieka.