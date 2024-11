Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" dokonali ostatecznych wyborów. O ile, decyzja Marcina, który wybrał Anię nikogo nie zdziwiła, o tyle wybór Rafała okazał się być największym zaskoczeniem tej edycji. Przez większość czasu to Aneta najmocniej zabiegała o serce rolnika i wydawało się, że czuje się już bardzo pewnie w jego domu, a nawet planuje kolejne przyjazdy. Tymczasem Rafał z "Rolnik szuka żony" zdecydował, że będzie kontynuował relację z Dominiką, która nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Teraz rolnik opublikował wymowne wideo, które skomentowała nawet jego była kandydatka, ale to słowa jednej z internautek zwracają moją największą uwagę...

Zwróciłam uwagę na komentarze na profilu Rafała z "Rolnik szuka żony"

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" stają się coraz bardziej aktywni w mediach społecznościowych, a kandydatki, którym podziękowali za udział w programie chętnie komentują ich wpisy. Tak wygląda sytuacja u Rafała z "Rolnika". Uczestnik zdecydował, że chce kontynuować znajomość z Dominiką, która urzekła go swoim spokojem, zaradności i pracowitością. Decyzja Rafała została przyjęta przez widzów z ogromnym entuzjazmem, bo już wcześniej pojawiały się w sieci spekulacje, że być może Aneta nie ma do końca czystych intencji wobec rolnika. Widzowie randkowego hitu TVP są zachwyceni Dominiką i mocno kibicują jej, aby była szczęśliwa. Pojawił się nawet wpis pod adresem Rafała, aby dbał o swoją wybrankę i jej nie skrzywdził... Zdziwił mnie ten komentarz, czy widzowie nie przekraczają tym samym pewnych granic?

Mam nadzieję, że nie skrzywdzisz Dominiki, bo... napisała jedna z internautek.

Co ciekawe, głos zabrała też Magdalena, która jako pierwsza opuściła gospodarstwo Rafała i też skomentowała pierwszy post, który opublikował na Instagramie, wymownie pisząc:

Dobry początek

Jeszcze w trakcie pobytu u rolnika nie ukrywała, że jej zdaniem powinien wybrać Dominikę i była dość krytycznie nastawiona do Anety. Spodziewaliście się, że Rafał z "Rolnika" dokona takiego wyboru?

Okazuje się, że Rafał zaskoczył wszystkich swoim ostatecznym wyborem, łącznie ze swoimi kandydatkami. Aneta nawet przed kamerami nie ukrywała, że nie takiej decyzji się spodziewała. Kandydatka rolnika była przekonana, że udało jej się oczarować Rafała na tyle, aby to właśnie ją wybrał. Niestety okazało się inaczej i zakończyła swoją przygodę z programem "Rolnik szuka żony", a tymczasem przed Rafałem i Dominiką otworzył się nowy rozdział i dopiero okaże się, jak go wykorzystają.

