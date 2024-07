Znamy nowego Mistera Polski 2015! Zwycięzcą został 18-letnii Rafał Jonkisz z Rzeszowa, który pokonał 14 innych równie przystojnych kandydatów?

Rafał Jonkisz ma 18 lat i pochodzi z Rzeszowa. Jego największą pasją jest akrobatyka. Ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów, także zagranicznych. Widzowie mogą go kojarzyć z show "Mam talent":

Rafałowi pogratulował na swoim Facebooku Rafał Maślak. Ma nadzieje, że 18-latek wykorzysta ten tytuł tak samo jako on:

TO IDZIE MŁODOŚĆ....Oto nowy Mister Polski 2015 - Rafał Jonkisz. 18 lat, hollywoodzki usmiech, blond włosy i niebieskie...

Posted by Rafał Maślak on 15 listopada 2015