Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 11. edycji show "Rolnik szuka żony". Ostatni odcinek mocno zaskoczył widzów, a to za sprawą rozstania Wiktorii i Adama. Gorzkie rozczarowanie przeżyła również Kasia, którą rzucił Sebastian, oraz Agata i Irek, którzy zdecydowali się nie kontynuować swojej relacji. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda u Dominiki i Rafała oraz Ani i Marcina. Ci ostatni zdecydowali się już na słowa "kocham cię". Widzowie są jednak podzieleni i martwią się, że "magiczne słowa" padły nieco za szybko.

Reklama

Internauci podzieleni po wyznaniu miłości Marcina z "Rolnika"

Kilka tygodni temu ruszyła kolejna edycja show "Rolnik szuka żony" i przez kilka tygodni mieliśmy okazję śledzić perypetie uczestników. 37-letni Marcin, do końca trzymał widzów w niepewności i dopiero gdy musiał podjąć decyzję, która z pań ma opuścić gospodarstwo, wyznał, że bliżej jest mu do Ani i odesłał Magdalenę do domu. Mężczyzna po tym jak odbył rewizytę, postanowił zabrać swoją wybrankę na randkę do muzeum gier, a także na kawę i ciastko, gdzie wyznał, że chciałby, żeby ich relacja przetrwała.

Do tej pory nic mnie nie cieszyło, a teraz mnie cieszy wszystko. Jesteś ty i fajnie byłoby, żeby to przetrwało do końca. Nie do końca programu, tylko do końca naszych dni. Wierzysz w to? - wyznał Marcin.

Ja wierzę w to, że ten cały program i to, że się poznaliśmy, to było takie przeznaczenie, bo ja odkąd zobaczyłam go w programie, to tak poczułam coś w środku, że to jest taki fajny kandydat. - przyznała Ania.

A to nie wszystko, co dla Ani zaplanował rolnik! Później mężczyzna zdecydował się zabrać kobietę na romantyczną "podwodną kolację" i tam widzowie byli świadkami jego wyznania miłości.

Chciałbym coś Ci powiedzieć. Nie spotkałem dawno takiej osoby jak ty. Tak wrażliwej, takiej dobrej, spokojnej, ułożonej. I chciałem Ci powiedzieć tylko dwa słowa. No znamy się już jakiś czas. Myślę, że może też już tego oczekujesz, a tego nie mówiłem wcześniej. Chciałem Ci powiedzieć dwa magiczne słowa. Kocham cię. - oznajmił Marcin.

Po jego śmiałym wyznaniu widzowie są jednak podzieleni! Część osób mocno kibicuje Ani i Marcinowi i już okrzykneli ich "nowymi Bardowskimi"- Anna i Grzegorz Bardowscy to doskonale znane widzom małżeństwo, których połączyła druga edycja show "Rolnik szuka żony".

Mamy nowych Bardowskich, 10 lat później. Wszystkiego najlepszego dla WAS

Od początku tej edycji kibicuję Ani i Marcinowi. Piękna i wartościowa para. Trzymam za nich kciuki i wzruszam się gdy widzę, jak pięknie na siebie patrzą i mówią do siebie z zachwytem i szacunkiem. Mam nadzieję, że nikt i nic nie zakłóci im tej pięknej relacji

Księżniczka i Książę, cuuuudoooowniii

Najfajniejsza para od wielu edycji! Tak pięknie się na nich patrzy, ta szczerość i iskierki w oczach.. aż się człowiekowi robi ciepło na serduszku. Bardzo kibicuję i życzę dużo miłości. - zachwycają się fani programu.

Jest jednak spore grono osób, które uważa, że relacja pomiędzy Anią i Marcinem rozwija się zdecydowanie za szybko!

Trochę za szybko mimo wszystko

Jeszcze nic razem nie przeżyli, a już ją kocha...

Mógł się zakochać ale słowa kocham cię za szybko… - oceniają fani programu.

A Wy, co uważacie?

Reklama

Zobacz także: Internauci już wiedzą, która para przetrwała po "Rolnik szuka żony". "Mieszka u niego"