Agnieszka Radwańska zrobiła sobie niewinne zdjęcie w nowym lexusie. A fani wypatrzyli na jej lewym palcu u dłoni pierścionek, który przypomina trochę ślubną obrączkę (to dziwne, bo w Polsce obrączkę nosi się na prawej dłoni, ale wcześniej tego pierścionka nie było widać!). Szybko posypały się pytania i gratulacje. Czyżby Radwańska wzięła potajemny ślub?

Oceńcie sami to zdjęcie.

Jeżeli to obraczka to gratuluje Kochana

Agnieszka Radwańska i jej trener oraz partner Dawid Celt przyznali się do tego, że planują ślub. Czy teraz wzięli go potajemnie?

- Szykujemy się do ślubu, ale chcielibyśmy to zachować dla siebie. Tak jak udało nam się utrzymać najpierw to, że jesteśmy razem, a potem to, że się zaręczyliśmy. Byłam tym naprawdę zaskoczona, chociaż o zaręczynach rozmawialiśmy od dłuższego czasu - powiedziała Radwańska w grudniu w magazynie "Viva".