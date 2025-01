Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zyskał ogromną popularność, co pozwala na realizację kolejnych edycji. Format początkowo był nadawany od 2016 do 2018 roku, a następnie nieprzerwanie od 2020 i jak już wiadomo, i w tym roku fani doczekają się nowego sezonu. W show trzy kobiety i trzech mężczyzn zostaje dobranych w pary przez ekspertów, a następnie stają na ślubnym kobiercu, widząc się jednocześnie po raz pierwszy. Na taki eksperyment zdecydowała się m.in. Agnieszka, której małżeństwo niestety nie przetrwało. Zyskała natomiast rzeszę odbiorców, z którymi teraz podzieliła się istotną informacją.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wsparła WOŚP

W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywołuje ogrom skrajnych emocji, a sam Jurek Owsiak otrzymywał nawet groźby pod swoim adresem. Mimo to nadal wielu Polaków, w tym gwiazd, decyduje się na zaangażowanie w zbiórkę. Tak zrobił chociażby Maciej Musiał, którego aukcja odbiła się najgłośniejszych echem. Teraz coś od siebie postanowiła dorzucić Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Niemal na ostatnią chwilę była uczestniczka show zdecydowała się również wystawić coś na licytację, a dokładniej wieczorny spacer po Wrocławiu w jej towarzystwie! W opisie aukcji możemy przeczytać:

Zacznijmy od kawy na 49 piętrze najwyższego budynku we Wrocławiu - Sky Tower. Przygotuj się na to, że jest to dość wysoko. Widoki są przepiękne, przeżycia podczas jazdy windą również. Można zobaczyć praktycznie większość miasta z góry. Podczas kawy omówimy wszystkie punkty jakie chcesz zwiedzić

Agnieszka zaznaczyła, że termin przechadzki jest dowolny, a w poście na Instagramie podkreśliła żartobliwie, że "nie jest to ogłoszenie matrymonialne". Dotychczas aukcja osiągnęła kwotę niespełna 400 złotych, a do jej końca zostało 9 dni.

Rozpad małżeństwa Agnieszki i Damiana ze "ŚOPW" zszokował wszystkich

Przypomnijmy, że Agnieszkę poznaliśmy za sprawą minionej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki dobrały do niej Damiana, z którym od samego początku świetnie się dogadywała. Duet nie tracił czasu i cały miesiąc eksperymentu poświęcili na jak najlepsze poznanie się. Co ciekawe, już podczas podróży poślubnej pojawiły się między nimi pierwsze czułe gesty, a niedługo przed finałem Damian zaczął nawet rozglądać się za nową pracą, by móc przenieść się do żony.

Nikogo nie zdziwił więc fakt, że ostatecznie oboje zadecydowali o pozostaniu w małżeństwie, a nawet deklarowali, że chcą zamieszkać razem jak najszybciej. Tym większym szokiem dla wszystkich było, że chwilę po emisji finału na jaw wyszło, że gdy kamery opuściły Agnieszkę i Damiana, ich związek się rozpadł! Każde z nich poszło w swoją stronę, a Agnieszka mocno postawiła na siebie, przechodząc spektakularną metamorfozę. Do tej pory chętnie udziela się na Instagramie, gdzie obserwuje ją już przeszło 72 tysiące odbiorców.

