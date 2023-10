Mimo początkowych komentarzy internautów, którzy nie wierzyli w powodzenie związku modelki i muzyka, Sandra Kubicka i Alek Baron tworzą szczęśliwą parę od 2021 roku. Teraz zakochani opublikowali w mediach społecznościowych filmik, który pozwala myśleć, że są już po ślubie. Jaka jest prawda?

Sandra Kubicka i Alek Baron są już małżeństwem?

Trzeba przyznać, że zarówno życie uczuciowe Sandry Kubickiej, jak i Barona było dotychczas niezwykle burzliwe. Wiadomo, że oboje byli już dwukrotnie zaręczeni - modelka z francuskim DJ-em Cedrickiem Garavisem i brazylijskim biznesmanem Kaio Alvesem Goncalvesem, natomiast gitarzysta z Katarzyną Grabowską oraz Czariną Russel (członkinią zespołu Hansa Zimmera). Ponadto muzyk był łączony także z m.in. Aleksandrą Szwed, Julią Wieniawą czy Blanką Lipińską.

Teraz wydaje się, że Sandra Kubicka i Alek Baron są w końcu ze sobą szczęśliwi. W ich przypadku powiedzenie "Do trzech razy sztuka" może się sprawdzić. Do mediów jednak nie przedostała się na razie informacja na temat ich zaręczyn. Tym bardziej internautów zdziwił więc ich ostatni post, gdzie podpisali się jednym nazwiskiem.

W niedzielne popołudnie 2 lipca Alek Baron i Sandra Kubicka opublikowali wspólny post na Instagramie. Widać na nim, jak w odświętnych stylizacjach tańczą, w czasie kiedy okrąża ich kamera. Sandra ma na sobie srebrne sandałki i granatową sukienkę duetu Paprocki&Brzozowski, natomiast muzyk garnitur. Uwagę zwraca podpis pod rolką: "Mr. & Mrs. Baron", czyli "Pan i Pani Baron". Tym samym nawiązali do filmu "Mr. & Mrs. Smith" i Brada Pitta oraz Angeliny Jolie, którzy tworzyli relację nie tylko w filmie, ale i w życiu prywatnym (choć w ich przypadku akurat nie skończyła się ona pomyślnie). Internauci momentalnie to zauważyli i zaczęli komentować.

- Wzięliście ślub? Gratulacje; - Gratki! Piękna para; - Twoja żona jest piękna, Alek - czytamy pod postem.

Para na razie nie ujawniła, czy w ich życiu prywatnym się coś zmieniło i czy są już małżeństwem. Wydaje się jednak, że gdyby rzeczywiście doszło do uroczystości, jej szczegóły wyciekłyby do mediów, a wymowny podpis do zdjęcia to jedynie nawiązanie do kultowego filmu z Angeliną Jolie i Bradem Pittem "Mr.&Mrs. Smith".