29 listopada Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zaskoczyli wszystkich ujęciami ślubnymi prosto z dubajskiej pustyni. Internauci byli zachwyceni ich pomysłem i tym, że zdecydowali się powiedzieć sobie "tak" w tak bajecznej scenerii. Dopiero teraz wyszło na jaw, że para jest już kilka tygodni po ślubie, który wzięli w Polsce — a ceremonia w Dubaju była tylko symboliczna. To jednak niejedyne ciekawostki, z którymi aktorka się podzieliła.

Wszystkie media rozpisywały się o tym, że Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub w Dubaju. Para pochwaliła się ślubnymi kadrami, które były zrobione na dubajskiej pustyni. Na InstaStories pochwalili się również kameralną uroczystością, którą zorganizowali w bajecznej scenerii. Teraz okazało się, że to wydarzenie było tylko symboliczne, a para wzięła prawdziwy ślub kilka tygodni temu w Polsce. Aktorka postanowiła opowiedzieć o wszystkim na swoim InstaStories. Jesteście zaskoczeni?

Prawdziwy ślub wzięliśmy ponad miesiąc temu w Polsce (...). A tutaj mieliśmy taki ślub już dla siebie, to się właśnie nazywa ''ślub symboliczny''. Nie było nikogo, kto nam go udzielał, nawet ''aktora''. Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym mówię

— - wyznała Agnieszka Włodarczyk na InstaStories.