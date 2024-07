Miłość Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wciąż kwitnie. Związek jednej z największych gwiazd TVN i byłego piłkarza od samego początku budzi ogromne zainteresowanie mediów. Wszyscy fani Rozenek i Majdana z niecierpliwością czekają na doniesienia o ślubie pary. Niestety, według ostatnich informacji termin ceremonii stoi pod znakiem zapytania. Okazuje się bowiem, że ze względu na zbyt duży natłok pracy celebrytka musiała przełożyć datę ślubu. Zobacz: Gwiazdy TVN są zazdrosne o sukces programu Rozenek. Co ze ślubem?

Sporo pracy ma przed sobą także ukochany Małgorzaty. Jak donosi "Rewia", Radosław Majdan, który jakiś czas temu wprowadził na rynek swoje perfumy dla mężczyzn Vabun, chce powiększyć ofertę o zapach dla kobiet. Małgorzata Rozenek jako pierwsza oceniła nowy zapach, który jest stworzony specjalnie z myślą o niej.

- Radek jest tak zauroczony Małgosią, że od kiedy ją poznał, myślał o tym jak utrwalić ten moment i jak podziękować jej za to, że zaufała facetowi po przejściach- zdradza znajomy sportowca. Bo to z nią chce spędzić resztę życia i podejmować wspólne decyzje, więc piękny zapach skomponowany we dwójkę będzie im zawsze przypominał o tym, co najważniejsze.