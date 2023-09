Radosław Majdan właśnie odkrył, że Henio Majdan jest podobno równocześnie do niego jak i do Małgorzaty Rozenek . Wygląda na to, że... wszystko zależy od nastroju malucha! Dumny ojciec pokazał zabawne zestawienie zdjęć sprzed lat i aktualnych fotek Henia. Koniecznie musicie to zobaczyć! Zobacz także: Urocze zdjęcia Henia Majdana podbijają Instagram. Małgorzata Rozenek żartuje z syna: "Drogi w produkcji"! Radosław Majdan o tym, do kogo podobny jest jego syn W czerwcu spełniło się największe marzenie Radosława Majdana. Na świat przyszedł jego pierwszy syn. Dumny tata oszalał na punkcie malucha. W sieci pojawiła się mnóstwo zdjęć Henia. Internauci nie mają wątpliwości, że ten maluch to cały tata. Radosław zauważył jednak duże podobieństwo malca do Małgorzaty Rozenek. Na swoim Instagramie opublikował zabawne zestawienie zdjęć. Okazuje się, że Henryk wygląda całkiem jak Radosław i... Małgorzata w jego wieku! Wszystko zależy od przybranego przez niego nastroju: Henryk #dzidziuśmajdana kiedy się denerwuje to podobny jest do mnie 😁 ale kiedy się uśmiecha, to cała Mama❤️ #niedalekopadajablkoodjabloni To zabawne zestawienie zachwyciło internautów, jednak większość z nich nadal uważa, że Henio to cały ojciec: - Podobny, podobny i to bardzo! - Świetne zestawienie dzidziusiów! - No mały Radziu, wypisz - wymaluj! - Mamusia urodziła męża - Oooo, a ja przed sekundą stwierdziłam, że cała mamusia! - Wspaniały chłopczyk! Całe szczęście, że widać Was w nim po połowie. Koniecznie zobaczcie, zdjęcia opublikowane przez Radosława - dobry humor gwarantowany! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała niedoskonałą figurę po ciąży. Zdradziła też, ile już udało jej się zrzucić Radosław Majdan zestawił zdjęcia...