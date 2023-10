Już za niewiele ponad miesiąc, Henio Majdan będzie świętował swoje trzecie urodziny. Z pewnością będą one hucznie obchodzone. Tymczasem jednak maluch razem ze swoimi rodzicami, Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem, aktualnie świetnie bawi się na wakacjach w Turcji. Kolejne nagrania z uroczym Heniem podbijają sieć, a teraz fanów zachwycił obrazek, na którym widzimy, jak Radosław Majdan bawi się ze swoim synkiem. Internauci nie mają wątpliwości - mąż Małgorzaty Rozenek to tata na medal!

Reklama

Radosław Majdan z Heniem na uroczym nagraniu. Fani: "Jest Pan wspaniałym Tatą"

Radosław Majdan często chwali się nowymi zdjęciami i nagraniami ze swoją pociechą. Ostatnio Radosław Majdan pokazał nową pasję Henia, a teraz mąż Małgorzaty Rozenek chętnie relacjonuje rodzinne wakacje w Turcji. Tym razem sportowiec pokazał wodne zabawy z Heniem. Maluchowi bardzo spodobało się polewanie swojego taty wodą, a Radosław Majdan skwitował uroczą zabawę z synkiem słowami:

- Tak tatusia załatwiłeś? - mówił do Henia, Radosław Majdan.

Sami spójrzcie na tą piękną relację taty i synka!

Zobacz także: Tak Radosław Majdan spędza majówkę z Heniem. Fanka: "Ile Henio ma wzrostu?"

Fani są zachwyceni tym, jak Radosław Majdan doskonale odnalazł się w roli taty. Pod nowym nagraniem zamieścili mnóstwo ciepłych słów dla męża Małgorzaty Rozenek.

- Tata roku ???????? - Uwielbiam te filmiki z Heniem????????wiem ,że się powtarzam????ale jest Pan wspaniałym Tatą???? - Jestem pod wrażeniem, że tak super odnalazł się Pan w roli taty ;) - Super zabawa dla Henia - piszą zachwyceni fani.

Instagram/Radosław Majdan

Zobacz także: Małgorzata Rozenek w gumowych klapkach i z torebką za 20 tys. złotych. ZDJĘCIA PAPARAZZI

My również nie możemy się napatrzeć na to urocze nagranie. Warto też przypomnieć, że już niedługo, bo dokładnie 10 maja, Radosław Majdan będzie świętował swoje 51 urodziny. Rok temu Małgorzata Rozenek zafundowała mężowi świętowanie urodzin w Miami. Ciekawe, co będzie tym razem.

Reklama

Całej rodzinie oczywiście życzymy wszystkiego dobrego!

Instagram/Radosław Majdan