Małgorzata Rozenek i z mężem i synami wyjechała na majówkę do Turcji. Majdanowie pozwolili sobie na przedłużenie wolnego i cieszą się wakacjami w słońcu. Niektórzy jednak nie potrafią przejść obojętnie obok faktu, że Stanisław i Tadeusz Rozenkowie odpoczywają w Turcji, zamiast skupić się na szkole:

Jak to jest możliwe że dzieci w czasie roku szkolnego są na urlopie ? Coś jest nie tak

Małgorzata Rozenek na wakacjach z synami. Fani pytają o szkołę

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan kilka razy do roku cieszą się wakacjami za granicą. Tym razem całą rodziną wyjechali na wakacje do Turcji, które rozpoczęli już w majówkę. To bardzo radosny okres w roku u Majdanów, ponieważ w przeciągu najbliższego miesiąca urodziny będą obchodzić wszyscy członkowie ich rodziny. Zanim jednak świętowanie rozpocznie się od urodzin Radosława Majdana, małżonkowie dzielą się kadrami z urlopu.

Internauci ochoczo komentują to, co dzieje się u Majdanów, a wśród komentarzy nie brakuje przytyków. Fani skrytykowali jedną ze stylizacji Radosława Majdana, na co odpowiedział wprost, że dziękuje za wyrażenie zdania na temat swojego ubioru, jednak: "Nie uważa, żeby wyglądał jak klaun". Z krytyką mierzy się także Małgorzata Rozenek, jednak tym razem internauci skoncentrowali się także na starszych synach gwiazdy "Dzień Dobry TVN", zamartwiając się o ich edukację:

Tym razem jednak Małgorzata Rozenek nie musiała zabierać stanowiska, mogąc liczyć na wsparcie fanów, którzy od razu rozliczyli się z "czepialskim":

- A wiesz że jest takie coś jak nauka prywatna?

- Lub tzw. nauczanie domowe

- Normalnie, ja jeździłam w ciągu roku szkolnego i nie miałam nauczania domowego :) usprawiedliwienie się pisało, ze wakacje :)

Małgorzata Rozenek stara się nie reagować na złośliwe komentarze internautów. Jednak podczas aktualnego urlopu już wraz zwróciła się do komentujących: "To był piękny, słoneczny dzień ☀️ nie psujmy go sobie komentarzami ????????". Myślicie, że w końcu jej odpuszczą?

