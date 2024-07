Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek bardzo kibicują polskiej reprezentacji. Dziś para pojawiała się wspólnie w TVN24, gdzie opowiedzieli o tym, jak spędzają ten wyjątkowy dla Polaków czas. Małgorzata Rozenek pojawiła się w pięknym, czerwonym garniturze polskiej marki Emente i zdradziła, że Radka sporo nie ma w domu, ponieważ często jest zapraszanych do różnych stacji, by komentować mecze na Euro 2016. Nie przeszkadza to jednak parze, by wspólnie wspierać polską drużynę. Okazuje się, że sama Małgosia również mocno zainteresowała się piłką nożną!

Reklama

Przez Euro faktycznie Radosława jest dużo mnie w domu, ale ja też dzięki temu dużo zyskałam, bo już wiem co to jest reprezentacja Polski, kto jest w reprezentacji i naprawdę bardzo się wkręciłam i już sama kibicuję- powiedziała Małgorzata Rozenek w TVN24.

Gwiazda zdradziła również, że jeśli Polakom uda się pokonać Portugalczyków w ćwierćfinałowym starciu, to na kolejny mecz Radek zabierze ją do Francji!

Radosław powiedział, że jeżeli Polska wygra, w co bardzo wierzy - ja też - to jedziemy do Francji. Następny mecz oglądamy na żywo na stadionie.

Wow! Taki narzeczony to skarb! Trzymamy kciuki, by się udało! ;)

Zobacz też: Będzie najmodniejsza fryzura lata? Polscy kibice chcą się ogolić "na Pazdana"!

Zobacz także

Małgorzata Rozenek w studiu TVN24 w garniturze Emente

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek bardzo kibicują polskiej reprezentacji!

Reklama

Czy będzie im dane obejrzeć półfinał na stadionie we Francji? Tego im i sobie życzymy! ;)