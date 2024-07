Fani piłki nożnej deklarują ogolenie głowy "na Pazdana"! Jest jednak jeden warunek. Polska musi zagrać w finale Euro 2016! Czy to się uda? Czas pokaże! Na razie przed naszą reprezentacja ćwierćfinałowy mecz z Portugalią. Jeśli uda się wygrać, a później w zwyciężymy również w finale, na naszych ulicach może wręcz zaroić się od łysych!



Fryzura "na Pazdana" będzie hitem?

Na Facebooku powstało specjalnie wydarzenie "Jak Polska awansuje do finału to obcinam się #NaPazdana!", udział w którym zdeklarowało już ponad 60 tysięcy osób, a niemal kolejnych 80 tysięcy jest zainteresowanych!

Nie wszyscy jednak będą czekać aż do finału. Organizatorzy akcji zapowiedzieli, że zrobią to już gdy Polska zagra w półfinale. Michał Pazdan jest niewątpliwą gwiazdą naszej reprezentacji! Dał się poznać jako wspaniały obrońca. Otrzymał nawet przydomek "czołg nie do zatrzymania". A dzięki doskonałej grze i sympatycznej osobowości, został bohaterem wielu internetowych memów, a już wkrótce być może także... trendsetterem trendów fryzjerskich!

Dołączycie do akcji "na Pazdana"?

Ponad 60 tysięcy osób chce się ogolić "na Pazdana"! Warunek? Polska w finale Euro 2016!

East News

Myślicie, że przybędzie nam łysych na ulicach po 10 lipca? ;)