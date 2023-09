Wersow skończyła 27 lat. Friz zadbał o to, by jego ukochana miała wyjątkowy dzień. Z okazji urodzin przygotował jej niespodziankę. Pojawił się m.in. helikopter.

W życiu Wersow obserwujemy wielkie zmiany. Jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce pod koniec czerwca została mamą. Ukochana Friza niedawno obchodziła także piątą rocznicę związku z youtuberem. To nie koniec świętowania. Weronika Sowa właśnie skończyła 27 lat, a partner z tej okazji przygotował jej dzień pełen niespodziewanych atrakcji. Para podzieliła się tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wyszło? Świeżo upieczona mama przyznała, że to najlepsze urodziny w jej życiu.

Wersow o swoich 27. urodzinach: "Mam już wszystko"

Ten dzień Wersow będzie wspominała jeszcze długo — przynajmniej do następnych urodzin. Friz zapewnił ukochanej serię niespodzianek. Youtuber zaplanował rodzinny piknik w ogrodzie, następnie dumni rodzice razem ze swoją pociechą wybrali się na przejażdżkę na rolkach. Influencerzy co jakiś czas wymieniali się w prowadzeniu dziecięcego wózka. Gdy para świetnie się bawiła, w domu gwiazd rozpoczęły się przygotowania do imprezy.

Świeżo upieczeni rodzice zostawili córeczkę pod opieką dziadków, by kontynuować celebrowanie urodzin Weroniki Sowy. Oczywiście celebrytka nie zapomniała podzielić się relacjami na Instagramie. Internauci mogli zobaczyć m.in. urodzinową sesję zdjęciową. W tym wyjątkowym dniu Wersow razem ze znajomą wzięła udział w kursie tańca latynoskiego. To nie koniec atrakcji.

- Ten dzień zapowiada się jak najlepsze urodziny w moim życiu — stwierdziła influencerka, czekając na ucztę z przyjaciółmi.

Po urodzinowym obiedzie na świeżo upieczoną mamę czekała jeszcze jedna niespodzianka, która dostarczyła Wersow mocnych wrażeń. Friz postanowił zabrać ukochaną w podróż helikopterem. W dodatku to youtuber usiadł za sterami maszyny. Para poleciała do Zakopanego, by wjechać na Kasprowy Wierch.

- Lecimy do Zakopca i będziemy malować na Kasprowym obraz — powiedział Friz.

- Jestem dumna z Karola, bo bardzo dobrze mu idzie. Zupełnie inne przeżycie. Jak wcześniej latałam helikopterem to tak inaczej, nie stresowałam się, tylko skupiałam się na widoczkach, a tutaj właśnie byłam z niego dumna — wyznała jego partnerka.

Influencerzy usiedli na szczycie i zajęli się malowaniem obrazu. Po wykonaniu dzieła Wersow i Friz wrócili helikopterem na ziemię, następnie odwiedzili dom Genzie, by świętująca urodziny celebrytka mogła przygotować się do przyjęcia. Wielka impreza odbyła się w jej willi. Tam czekali już na nią goście.

To były najlepsze urodziny w moim życiu, a to wszystko za sprawą Friza. Długo zastanawiałam się, czego sobie życzyć w ten dzień, ale szczerze — mam już wszystko. Zdrową rodzinkę, wspaniałych przyjaciół, fajną pracę i was! Dziękuję! - napisała Wersow.

Tego dnia Weronika Sowa nie mogła narzekać na brak atrakcji. Jak wam się podobały pomysły jej ukochanego? Trzeba przyznać, że Friz się postarał. Choć influencerzy zostali rodzicami, nie zapomnieli o dobrej zabawie. Fani cały czas się zastanawiali, jak rodzicielstwo wpłynie na codzienność ich idoli. Niedawno Wersow pokazała formę po ciąży i otworzyła się na temat macierzyństwa. Śledzicie nowy rozdział w życiu youtuberów?