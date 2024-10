Roksana Węgiel w ostatnim czasie przechodziła trudne chwile - wylądowała w szpitalu i musiała odwołać swoje październikowe koncerty. Na szczęście w każdej sytuacji może liczyć na swojego ukochanego męża, Kevina Mgleja, który nie przestaje jej rozpieszczać. Tylko spójrzcie, jaką niespodziankę przygotował dla swojej żony z samego rana. Roxie nie omieszkała się tym pochwalić.

Roksana Węgiel z samego rana pochwaliła się niespodzianką od męża

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. O tej dwójce nieustannie jest głośno, a ten rok jest dla nich zdecydowanie wyjątkowy. Jak bowiem wiadomo, Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub pod koniec sierpnia br. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach i przez długie tygodnie było chętnie komentowane przez fanów.

Ostatnio jednak para przeżywała gorsze chwile, bo jak wiadomo, Roksana Węgiel trafiła do szpitala i odwołała swoje najbliższe koncerty. 19-letnia wokalistka przekazała wówczas swoim fanom, że niedawno usłyszała diagnozę. Jak się okazało, jakiś czas temu lekarze zdiagnozowali u niej cukrzycę pierwszego stopnia. Życie piosenkarki dotychczas było bardzo intensywne i zapracowane. Teraz jednak gwiazda musi nieco zwolnić tempo i zadbać o swoje zdrowie i powrót do formy. W tym wszystkim cały czas oczywiście wspiera ją ukochany Kevin, który dba również o to, aby jego żona każdego dnia czuła się wyjątkowo!

Ostatnio Roksana Węgiel postanowiła pochwalić się swoim fanom, jak rozpieszcza ją jej mąż. 19-letnia gwiazda pokazała zdjęcie prosto z łóżka tuż po przebudzeniu. Jak się okazało, gdy tylko otworzyła oczy, zobaczyła piękną niespodziankę od Kevina. Ukochany obdarował ją imponującym bukietem kwiatów.

I woke up like this (Obudziłam się w ten sposób - przyp red.) - pochwaliła się Roksana Węgiel, prezentując przy tym imponujący bukiet kwiatów od męża, który zastała w łóżku tuż po przebudzeniu

Tylko pozazdrościć?

