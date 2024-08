Agnieszka Chylińska jest jedną z najbardziej lubianych, ale i kontrowersyjnych wokalistek w kraju. Przez lata zyskała naprawdę niebotycznie duże grono fanów, którzy wspierają ją niemalże na każdym jej koncercie. Tym razem Chylińska ponownie zachwyciła w Sopocie nie tylko swoim głosem, ale również stylizacją! Ależ to był występ!

Agnieszka Chylińska ponownie dała czadu na scenie w Sopocie

Trzeci dzień "Top of the Top" w Sopocie rozpalił widzów do czerwoności. Na scenie pojawili się Vito Bambino, Julia Wieniawa, Feel czy Mery Spolsky. Nie da się ukryć, że podobnie jak wczoraj widzowie czekali najbardziej na występ Agnieszki Chylińskiej. Kobieta już drugiego dnia rozpaliła fanów takimi utworami jak "Winna", "Jest nas więcej" czy "Teraz już wiem". Tym razem na scenie zaprezentowała "Królowa łez". To, co działo się pod sceną to hit!

Gdy tylko Agnieszka Chylińska pojawiła się na scenie cała widownia od razu podniosła do góry szaliki z napisem: "I love Agnieszka"! Artystka zobaczyła publiczność i automatycznie zaniemówiła z wrażenia.

Śpiewaj, bo ja nie mogę - mówiła wyraźnie wzruszona.

Po zakończonej piosence prowadzący Sopot Festiwal wyszli na scenę i poinformowali fanów o jeszcze jednej niespodziance. Okazuje się, że Agnieszka Chylińska wydała płytę z okazji 30-lecia na scenie! Publika zaczęła szaleć, machając szalikami. Agnieszka Chylińska żartem zawołała: "Kto wygra mecz?"

Następnie Agnieszka Chylińska wykonała jeszcze jeden utwór: 'Kiedyś do Ciebie wrócę". Jednak towarzyszyły jej cały czas silne emocje. Ponownie zwróciła się do fanów:

Nie sądziłam, że spotka mnie coś tak pięknego po 30 latach! - krzyczała ze sceny Agnieszka.

Publika zgromadzona w Sopocie dała czadu i nieustannie śpiewała z artystką. Widać, że Agnieszka Chylińska była wzruszona i szczęśliwa!

Dziękuję Wam. W ciągu 30 lat otrzymałam dużo nagród, statuetek. Będę szczera największą nagrodą była dla mnie Wasza obecność, to ze jesteście! Dziękuję bardzo!

Na sam koniec Agnieszka zaśpiewała kultowy utwór: "Kiedy powiem sobie dość". Artystka nie musiała zbyt wiele śpiewać, ponieważ jej fani od razu krzyczeli tekst piosenki!