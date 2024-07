Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana budzi wielkie zainteresowanie wszystkich mediów. Para oficjalnie nie pokazuje się razem na żadnych imprezach, ale często przyłapywana jest przez paparazzi na romantycznych kolacjach czy wspólnych zakupach. Niedawno piłkarz w jednym z wywiadów szczerze stwierdził, że jest spełniony, ale brakuje mu jednej rzeczy. Przypomnijmy: Życie z Rozenek ma swoje minusy. Majdan: Brakuje mi tylko jednego

Niedawno bramkarz i Natalia Siwiec zostali twarzami marki jednego z browarów. Jak informuje dwutygodnik Show w tym celu wybrali się na miesiąc do gorącej Brazylii, by nakręcić tam spot reklamowy. Będzie to pierwsze tak długie rozstanie Małgorzaty z Radkiem. Podobno Perfekcyjna nie jest zazdrosna o swojego partnera, ale towarzystwo Natalii może ją niepokoić.

Gwiazda w tym samym czasie rzuci się w wir pracy w Polsce. Ma zaplanowane mnóstwo spotkań i konferencji. Na lotnisku, kiedy odprowadzała piłkarza, pojawiła się w seksownej sukience, tak by Majdan zauważył, za czym ma tęsknić.

Na szczęście to tylko miesiąc.

