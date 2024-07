Agnieszka Szulim od kilku tygodni jest w centrum zainteresowania mediów. Rozstanie z facetem, nowa szczuplejsza figura i start nowego sezonu "Na Językach" sprawił, że gwiazda sama wróciła na tytułowe języki. Nie wszystkie doniesienia jednak pokrywały się z prawdą, a dziennikarkę najbardziej zirytowały te o dramatycznej niemal utracie wagi. Przypomnijmy: Szulim jak Górniak i Kożuchowska. Też pogrąża "Grazię": "To absurdalne!"

Teraz tygodnik "Na Żywo" uraczył nas kolejną interesującą plotką. Według redaktorów tabloidu, Agnieszka nie radzi sobie po rozstaniu z ukochanym, co miałoby tłumaczyć jej dużo szczuplejszą sylwetkę. Szulim może jednak liczyć na wsparcie przyjaciół i nowej koleżanki, która nieoczekiwanie zaoferowała swoją pomoc. A jest nią podobno... Małgorzata Rozenek. Perfekcyjna ponoć mocno zaniepokoiła się stanem dziennikarki i postanowiła o nią zadbać. Wszystko zaczęło się na konferencji ramówkowej TVN.



Małgosia specjalnie usiadła obok Agnieszki i bez ogródek zapytała, co złego się dzieje, że tak bardzo schudła. Agnieszka powiedziała Małgosi, że od czasu rozstania nie może dojść do siebie. Co prawda to ona zakończyła ten związek, ale mimo wszystko cierpi. Gdy znowu zamieszkała sama, straciła apetyt i energię do życia. Jest strzępkiem nerwów, bo Maciej nie daje za wygraną. Ciągle namawia, by jeszcze raz spróbowali ratować związek. Agnieszka jednak zdecydowała, że raz na zawsze chce zakończyć ten etap swojego życia. Perfekcyjna Pani Domu wie, jak skutecznie pocieszyć Agnieszkę. Powiedziała jej, że może do niej dzwonić, gdy tylko będzie potrzebowała z kimś porozmawiać - czytamy w "Na Żywo".