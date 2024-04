Rozstanie Sylwii Szostak i Akopa Szostaka zszokowało internautów. Byli parą, po której ostatnie czego by się spodziewali to, to że zdecydują się rozejść. Wokół powodów ich decyzji krążą już teorie spiskowe, jednak byli partnerzy nie wdają się w dyskusję z internautami. Teraz Sylwia Szostak pokazała, z kim spędza czas po rozstaniu.

Kto pociesza Sylwię Szostak po rozstaniu z Akopem?

Po tym jak Sylwia Szostak i Akop Szostak ogłosili rozstanie w sieci wybuchła afera. Internauci nie mieli litości dla influencerów, szczególnie z powodu faktu, że swoją obecność w sieci kreowali na treściach związanych z tym, jak budować idealny związek. Sylwia Szostak zaapelowała do fanów, by darowali sobie to wypominanie, bo "nikt nie będzie z nimi wojował" i dodała, że mają prawo podejmować decyzje zgodne ze swoją wolą. Jakby tego było mało, internauci zaczęli doszukiwać się powodów nagłego rozstania pary, a te szczególnie krzywdzące były dla influencerki. Teraz Sylwia Szostak pokazała, kto wspiera ją w trudnych chwilach. Do sieci trafiło urocze nagranie z ukochanymi pieskami.

Instagram @sylviafitness

Nie jest tajemnicą, że Akop i Sylwia Szostakowie, kiedy byli jeszcze w związku zdecydowali się zaadoptować cztery psy. Niedawno i one były tematem rozważań fanów. Influencerzy jednak podkreślali, że "psy będą miały się dobrze". Niedawno Akop Szostak wydał komunikat odnośnie opieki nad zwierzakami i sprecyzował, że po rozstaniu z Sylwią, podzielą się pieskami po równo i każdy z nich będzie zajmował się dwoma. Dodał także, że będą chcieli się spotykać ze względu na nie, by psy nie zostały rozdzielone zupełnie.

Instagram @sylviafitness

Sylwia Szostak i Akop Szostak do tej pory nie zdecydowali się jednak powiedzieć publicznie o powodach rozstania. W sieci wciąż pojawiają się nowe teorie spiskowe a fani nie mogą zrozumieć dlaczego ich ulubieńcy podjęli taką decyzję, szczególnie, że Akop jeszcze chwilę przed wieściami o końcu związku wyznawał swojej żonie miłość. Myślicie, że kiedyś jeszcze poruszą ten temat?

@sylviafitness