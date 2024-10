Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik, to jedna z par, która przed kamerami odnalazła miłość. Agnieszka w rozmowie z nami uchyliła rąbka tajemnicy na temat programu, jednak miała co do produkcji jedno "ale". Koniecznie musicie zobaczyć, to wideo!

"O tym nie mówią". Agnieszka ze "ŚOPW" ujawniła kulisy programu

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się sporą popularnością i gromadzi przed telewizorami tysiące widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy uczestników. W 4. edycji show mieliśmy okazję bliżej poznać Agnieszkę Łyczakowską i Wojciecha Janika, z którym została dobrana w parę. Dobór tej dwójki był strzałem w dziesiątkę, Agnieszka i Wojciech nie tylko kontynuują swoje małżeństwo, ale również doczekali się córeczki Tosi, która jest dla nich oczkiem w głowie. Agnieszka gościła niedawno w naszym studiu i w rozmowie z nami zdradziła, że wraz z mężem chętnie oglądają tegoroczną edycję show i podzieliła się swoimi wnioskami.

We wcześniejszych edycjach to bardziej kobietom zależało na tym związku i one bardziej starały się, a w tej obecnej edycji chyba bardziej zależy mężczyznom. Taki przynajmniej jest odbiór. Ja wiem, że to może być też tak zmontowane - wyznała Agnieszka.

Łyczakowska przyznała, że na castingach do programu ludzie powinni być uświadamiani, że może spaść na nich hejt.

To jest bardzo duży minus, że o tym nie mówią(...) Na to powinni być ludzie bardzo przygotowani, którzy do tego programu chcą iść, bo nie każdy jest w stanie z tym hejtem sobie poradzić i niejedna osoba po programie kończyła na terapii(...) To jest temat, który oni zamiatają pod dywan - dodała Łyczakowska.

A co jeszcze wyznała? Koniecznie zobaczcie całe wideo!

