Przez moment chyba wszyscy uwierzyli, że po blisko dwudziestoletniej przerwie związek Jennifer Lopez i Bena Afflecka może doczekać się szczęśliwego zakończenia. Początkowo wydawało się, że para dojrzała do tego, by zbudować razem relację. Wieści o zaręczynach i ślubie wywołały euforię wśród fanów. Niestety z czasem zaczęły pojawiać się coraz bardziej niepokojące wieści.

Reklama

Ben Afflekck już się wyprowadził od Jennifer Lopez?

Mówi się, że rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka to już kwestia dni. Relacje między aktorami podobno są tragiczne i nie ma szans na ich poprawę. Fani nie spodziewali się, że tak właśnie skończy się powrót do związku po 20 latach przerwy. Podobnie jak w przeszłości, gdy ich relacja wisi na włosku, media jeszcze bardziej podgrzewają atmosferę. Być może dzisiaj, w dobie rozwiniętych mediów społecznościowych efekt jest jeszcze silniejszy.

Jennifer Lopez, Ben Affleck

Według tabloidów Ben Affleck właśnie spakował się i wyniósł ze wspólnego domu. Warto przypomnieć, że para szukała idealnego miejsca przez blisko dwa lata. Wygląda na to, że nieruchomość zostanie sprzedana. Mąż JLo podobno ma dość kryzysu i przestał nosić obrączkę na palcu.

Jennifer Lopez

Ben nadal mieszka w wynajmowanym domu w Brentwood. Jest tam już od ponad około dwóch miesięcy – czytamy w „People”.

Wygląda, jakby miewał się nieźle. Codziennie był w biurze i wydawał się skupiony na pracy. Spędza także czas ze swoimi dziećmi – dodaje informator.

Ostatnio plotkowało się także o powrocie do nałogu Bena Afflecka. Warto przypomnieć, że gwiazdor jest alkoholikiem, który jednak od dawna pozostaje trzeźwy. W walce z chorobą pomaga mu najbliższy przyjaciel Mat Damon. Co ciekawe, aktor miał ostrzegać Afflecka przed powrotem do JLo. Przewidział katastrofę?

Reklama

Zobacz także: Przyjaciel Bena Afflecka ostrzegał go przed związkiem z Jennifer Lopez. Takie wieści tuż przed rzekomym rozwodem

Zobacz także