Rafał Mroczek zdobył największą popularność za sprawą roli w serialu "M jak miłość", gdzie gra już od przeszło 20 lat. Poza tym sympatycy regularnie mogą oglądać go na deskach teatru. Mimo ogromnej rozpoznawalności, do niedawna o życiu aktora niewiele było wiadomo. Gdy więc w ubiegłym roku ogłosił, że wziął ślub, wywołał ogromne zamieszanie, bowiem do końca ukrywał, że jego serce w ogóle jest zajęte. Teraz z dumą chwali się w sieci ukochaną żoną. Nie zabrakło jej również na najnowszych zdjęciach.

Rafał Mroczek ma powód do dumy

Odkąd Rafał Mroczek i Magdalena wzięli ślub, prywatne wzmianki coraz częściej przewijają się na profilu aktora. Tym razem pokazał kilka ujęć z gór, gdzie wraz z ukochaną i córeczką spędził ferie. Rafał z trudem przyznał, że czas wracać do szkoły oraz pracy, jednak jest szczęśliwy, ponieważ w trakcie pobytu w górach jego pociecha zrobiła ogromne postępy w jeździe na nartach.

Ferie i po feriach. Tata taki dumy z córci i jej postępów na nartach. Niech powroty będą przyjemne nie tylko dzisiaj do domów, ale również jutro do pracy i szkoły. Tym, którzy zaczynają urlop, życzę pięknej pogody i miłego czasu

W komentarzach fani wyrazili zachwyt nad umiejętnościami córeczki aktora. To tylko pokazuje, jaką sympatią cieszy się Rafał Mroczek i jego najbliżsi.

Rafał Mroczek doczekał się córki

Córka Rafała Mroczka, Zofia, urodziła się w 2016 roku jako owoc związku aktora z Joanną Skrzyszewską. Para rozstała się w 2019 roku, a opieka nad Zosią była przedmiotem publicznych dyskusji. Obecnie, mimo zakończenia związku rodziców, Zofia utrzymuje dobre relacje zarówno z ojcem, jak i jego obecną żoną, Magdaleną Czech, z którą Rafał Mroczek ożenił się w maju 2024 roku. Rodzina spędza wspólnie czas, czego dowodem są publikowane przez aktora zdjęcia.

Rafał Mroczek wziął ślub w tajemnicy

Rafał Mroczek, znany aktor z serialu "M jak miłość", 11 maja 2024 roku poślubił Magdalenę Czech, finalistkę konkursu Miss Polonia 2018. Ceremonia ślubna odbyła się w tajemnicy, a wesele miało miejsce w hotelu "Rezydencja Miętowe Wzgórza – Mansion House" w Zakroczymiu. Magdalena Czech, obecnie Mroczek, jest absolwentką farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2018 roku zdobyła tytuł Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz była finalistką konkursu Miss Polonia. Pracuje również jako reporterka w programie TVP "Studio Raban".

Para, mimo różnicy wieku wynoszącej 13 lat, dzieli wspólne wartości i zainteresowania, w tym głęboką wiarę religijną. Oboje uczestniczą w pielgrzymkach oraz angażują się w działalność charytatywną. Kilka miesięcy po ślubie, Rafał i Magdalena Mroczkowie ogłosili realizację kolejnego wspólnego marzenia – budowy własnego domu. Magdalena podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, wyrażając ogromną radość i wdzięczność z tego powodu.

Ich związek oparty jest na wspólnych wartościach, wzajemnym wsparciu oraz zaangażowaniu w życie rodzinne i społeczne.

