Lil Masti i Tomasz Woźniakowski powiedzieli sobie "tak". Największym zaskoczeniem było jednak to, że na ich weselu pojawili się tylko świadkowie. Para postanowiła zorganizować swój ślub w tajemnicy przed rodziną i mediami. Internauci są zachwyceni ich pomysłem z kameralnym ślubem i nie szczędzą im komplementów.

Aniela Bogusz znana wszystkim jako Lil Masti bez wątpienia może zaliczyć ten rok do przełomowych w jej życiu. W sierpniu na świat przyszła pierwsza pociecha celebrytki, którą nazwała Aria. Świeżo upieczona mama chętnie chwaliła się swoimi szczęściem na Instagramie, ale nikt się nie spodziewał, że influencerka zaskoczy kolejną niespodzianką. Jak się okazało, Lil Masti wzięła ślub w tajemnicy przed rodziną i mediami, dopiero po uroczystości postanowiła udostępnić kilka ujęć z tego wyjątkowego dnia.

Wszyscy mogliby się spodziewać, że Lil Masti zorganizuje huczne wesele, na którym nie zabraknie wielu znanych nazwisk. Celebrytka i jej mąż postawili jednak na bardzo kameralne wesele w gronie najbliższych. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im tylko świadkowie i ich partnerzy — na uroczystości nie mogło zabraknąć również małej Arii. Największym zaskoczeniem jest jednak to, że nikt inny z rodzinny nie wiedział o ślubie, a cała organizacja odbyła się w ciągu miesiąca.

Szybki pomysł, szybka decyzja i szybkie wykonanie. (...) co prawda nie poinformowaliśmy jeszcze naszych najbliższych, oni jeszcze nie wiedzą. To jest potajemny ślub, wiedziały tylko osoby, które były w ten ślub zaangażowane, czyli świadkowie i cała ekipa w to zaangażowana.

— powiedział mąż Lil Masti na jej kanale.