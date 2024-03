Ostatni czas nie jest łaskawy dla Roxie i Kevina. Poruszenie w sieci rośnie niemal z każdym dniem, ale i tak nikt nie spodziewał się, że 27-latek podejmie tak stanowcze kroki. Nie pozostawił wątpliwości - to koniec!

Już na samym początku związku Roksana Węgiel i Kevin musieli wystawić swoją miłość na poważną próbę. W sieci bowiem aż wrzało, gdy wyszło na jaw, że dzieli ich 9 lat, a co więcej, że chłopak ma już dziecko z poprzedniego związku. Mimo sporego poruszenia, z czasem internauci zaczęli się do nich przekonywać, a gdy para ogłosiła zaręczyny, posypały się gratulacje. Od tamtej pory fani zdawali się im kibicować i niecierpliwie wyczekiwać ślubu, który ma odbyć się już w tym roku. Niespodziewanie wszystko znów zaczęło się zmieniać.

Punktem zapalnym okazał się udział Roxie w "Tańcu z gwiazdami", a raczej to, co miało się dziać za kulisami. Nagle pojawiły się plotki, jakoby Kevin był chorobliwie zazdrosny, a nawet dyktował produkcji, z kim jego ukochana może zatańczyć. Choć on temu stanowczo zaprzeczył, kiedy dowiedzieliśmy się, że tanecznym partnerem 19-latki zostanie młody i przystojny Michał Kassin, pogłoski o rzekomej zazdrości Kevina eskalowały.

Chociaż w rozmowie z nami Roksana Węgiel opowiedziała o reakcji Kevina na jej udział w "TzG", podkreślając, że "ufają sobie bezgranicznie", fani zaczęli podejrzewać, że chłopak nie pozwala jej się otworzyć emocjonalnie przed tanecznym partnerem, przez co w choreografiach wciąż są pewne niedociągnięcia. Fala hejtu nasilała się coraz bardziej, aż w końcu w nocy z poniedziałku na wtorek 27-latek wydał krótkie, ale dosadne oświadczenie, informując o zawieszeniu swojej działalności w mediach.